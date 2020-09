Qualifs - Hamilton, du bord du gouffre à la pole !

Q1 - Russell devant les Ferrari

Avec 26°C dans l'air et 34°C au sol au début de cette séance, le ciel était nuageux pour cette séance qualificative. La première salve de chronos a vu Valtteri Bottas établir largement le meilleur temps du week-end en 1'32"656 tandis que Lewis Hamilton, auteur d'un 1'34"265 seulement, est sorti large au virage 2 et a ansi vu son temps au tour supprimé. Il a ensuite tourné en 1'32"983 malgré un gros blocage de roue au virage 13.

Derrière, c'était Sergio Pérez qui avait l'avantage pour Racing Point en 1'33"704, devançant le reste du peloton de près de trois dixièmes : suivaient Carlos Sainz, Max Verstappen et Charles Leclerc, ce trio se tenant en un dixième à peine. En fond de tableau, Esteban Ocon, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean et Nicholas Latifi étaient dans la zone rouge, les deux derniers n'ayant pas signé de chrono représentatif. Tous les autres pilotes étaient une demi-seconde devant, à l'exception de Kevin Magnussen, qui n'avait qu'un dixième de marge.

La marque de Magnussen, un 1'35"130, a été très largement battue par Ocon (quatrième en 1'33"557) ainsi que par tous les pilotes qui se trouvaient dans la zone rouge à l'exception de Räikkönen, parti en tête-à-queue à la sortie du virage 2. Magnussen a lui-même amélioré, mais aucun autre n'a réussi à se sauver, malgré l'évidente satisfaction de Romain Grosjean à la radio quant à sa 16e place. Les Ferrari étaient 14e et 15e, juste derrière la Williams de George Russell.

Éliminés en Q1 : Grosjean, Giovinazzi, Magnussen, Latifi, Räikkönen

Q2 - Vettel manque d'éliminer (indirectement) Hamilton

Quelques gouttes de pluie ont commencé à tomber au début de la Q2, sans trop influencer le niveau d'adhérence. Les Mercedes et la Red Bull de Verstappen se sont élancées en pneus mediums, Hamilton signant un remarquable 1'32"085, mais son chrono a été supprimé car il est sorti de la piste au dernier virage. Bottas était loin, en 1'33"056, tout comme Verstappen en 1'33"157.

Le meilleur temps appartenait ainsi à un époustouflant Daniel Ricciardo en 1'32"218, une demi-seconde devant Sainz et huit dixièmes devant Pérez. À la mi-séance, Alexander Albon était en danger, avec seulement 0"130 de retard sur la sixième place toutefois, tout comme Lance Stroll, Vettel, Hamilton et Russell (ces deux derniers sans chrono valide).

Bottas a ensuite signé le deuxième chrono en 1'32"405, Russell se hissant pour sa part au 13e rang, mais Sebastian Vettel a perdu le contrôle et s'est accidenté au virage 4, son aileron avant étant percuté par son coéquipier Leclerc. Le drapeau rouge a été agité à 2'15 du terme de la séance, Hamilton devant interrompre son effort alors qu'il avait signé le meilleur temps absolu dans le deuxième secteur.

Il ne restait déjà que 1'45 au compteur lorsque Hamilton est sorti des stands, et il est de surcroît sorti de la piste au virage 2. C'était une véritable course contre la montre pour les 11 pilotes en piste, et Hamilton a franchi la ligne de départ de justesse, contrairement à Sainz et Pérez, qui occupaient toutefois les troisième et quatrième places provisoires. Chaussé de pneus tendres cette fois, Hamilton a signé un 1'32"835, Albon se qualifiant également. Stroll et Russell, pour leur part, étaient restés au stand ; Leclerc et Daniil Kvyat se sont retrouvés rétrogradés.

Éliminés en Q2 : Leclerc, Kvyat, Stroll, Russell, Vettel

Q3 - Hamilton intouchable

Impressionnant en Q2, Ricciardo n'est pas parvenu à faire aussi bien au début de la dernière phase, auteur d'un 1'32"364. C'était néanmoins largement plus rapide que les autres pilotes du milieu de tableau à l'exception de Pérez, auteur d'un 1'32"410, tandis que Verstappen n'était que quatre millièmes plus rapide : 1'32"360. Cependant, les cinq derniers pilotes avaient roulé en pneus rodés. À l'avant, Hamilton a relégué Bottas à huit dixièmes, passant à quatre millièmes du record du circuit : le Britannique a tourné en 1'31"391.

Dans son ultime run, Bottas n'a pu faire mieux que 1'31"956, alors que Hamilton a amélioré en 1'31"304, battant définitivement le record du circuit. Le Finlandais a bu le calice jusqu'à la lie en voyant Verstappen le devancer pour la première ligne. Pérez a signé une belle quatrième place juste devant Ricciardo, alors que Sainz, Ocon, Lando Norris, Pierre Gasly et un décevant Albon complétaient le top 10.

Grand Prix de Russie

Q1

Q2

Q3

Related video