Qualifs - Irrésistible, Leclerc s'adjuge la pole à domicile

Q1 - Gasly pris au piège

À Monaco plus que sur n'importe quel autre circuit, il est impératif de réussir ses qualifications. Compte tenu de son étroitesse, le circuit de 3,337 kilomètres ne favorise pas les dépassements en course, c'est pourquoi tous les pilotes de la grille avaient à cœur de signer les temps les plus rapides au coup d'envoi des qualifications.

Les premiers tours chronométrés de la Q1 n'étaient pas vraiment compétitifs, en comparaison avec ceux vus en essais libres. Étonnamment, c'est Fernando Alonso qui détenait le meilleur temps provisoire en 1'14"148. Serio Pérez a ensuite fait mieux grâce à un tour conclu en 1'13"292, Carlos Sainz a par ailleurs signé le même temps, au millième près ! Néanmoins, Charles Leclerc a mis tout le monde d'accord avec un 1'12"939 et le record dans les trois secteurs.

Le pilote Ferrari a ensuite enfoncé le clou en 1'12"569, son coéquipier étant à quatre centièmes. Et alors que Mick Schumacher et Alexander Albon faisaient une apparition remarquée dans le top 10, la direction de course a brandi le drapeau rouge. Yuki Tsunoda avait brossé le rail à la chicane, bien que le pilote AlphaTauri ait été en mesure de regagner les stands par ses propres moyens.

Un sprint final de deux minutes a été lancé à la présentation du drapeau vert et, en raison du trafic surchargé à la sortie de la voie des stands, certains n'ont pas été en mesure de couper la ligne à temps pour réaliser une nouvelle tentative : ce fut le cas de Hamilton, Bottas, Magnussen, Zhou et Pierre Gasly, qui a manqué le coche pour une seconde ! En conséquence, le Français a chuté au classement et a atterri dans la zone rouge, scellant son élimination. Une cruelle désillusion pour celui qui avait fréquenté le top 10 tout au long des essais.

Éliminés en Q1 : Albon, Gasly, Stroll, Latifi, Zhou

Q2 - Leclerc en avait encore sous le pied

Les pilotes Red Bull Racing et Ferrari n'ont pas perdu de temps en Q2 et ont été les premiers à prendre la piste. Max Verstappen a signé un tour plus rapide que celui de Leclerc en Q1, toutefois c'était Pérez qui pointait en première position à la fin des premières tentatives (1'12"069), avec un et trois centièmes d'avance sur Sainz et Leclerc, respectivement.

Leclerc a répondu en passant sous la barre des 72 secondes (1'11"864), avec neuf centièmes d'avance sur Pérez qui a lui aussi amélioré. En difficulté avec son train arrière, Lewis Hamilton a validé son ticket pour la Q3, avec sept dixièmes de retard sur Leclerc tout de même. Dans la zone rouge en Q1 et en Q2, Esteban Ocon n'a toujours pas rendu les armes en se hissant dans le top 10 dans les dernières minutes, Sebastian Vettel l'ayant imité peu après.

En revanche, Daniel Ricciardo a dû se contenter du quatorzième temps. La gifle est énorme pour l'Australien, son coéquipier Lando Norris s'est aisément qualifié pour la Q3 en étant le "meilleur des autres"...

Éliminés en Q2 : Tsunoda, Bottas, Magnussen, Ricciardo, Schumacher

Q3 - Leclerc imperturbable, Pérez trop près du mur

En verve, Leclerc a tenté sa chance le premier en Q3 et a été récompensé par un temps de 1'11"376, ce qui était encore plus rapide que son meilleur temps de Q2. Personne n'a été en mesure de répondre au Monégasque, Sainz, Pérez et Verstappen ayant tous accusé deux dixièmes de retard. Un peu plus loin, Norris, Alonso et les Mercedes se battaient pour la cinquième place, à l'avantage du pilote Alpine.

Les tentatives suivantes des pilotes Red Bull n'ont rien donné, et tout s'est joué dans la dernière minute. À la poursuite de Leclerc, Pérez a perdu le contrôle de sa monoplace au second Portier, percutant le mur par l'arrière. Sainz n'a pas eu le temps de réagir et est lui aussi parti en tête-à-queue en touchant la roue avant droite du Mexicain. Et quelques mètres plus haut, Alonso a touché le mur à Mirabeau ! Une fin de séance brouillonne qui a couronné Leclerc, en pole pour la deuxième fois de suite à domicile.

Sainz, Pérez et Verstappen suivaient. Norris a triomphé dans la lutte pour la cinquième place, le Britannique a fini devant Russell, Alonso, Hamilton, Vettel et Ocon.

Grand Prix de Monaco - Qualifications

Q1

Q2

Q3