Qualifs - Leclerc domine et signe la pole position

Q1 - Hamilton se fait peur

C'est sans Esteban Ocon qu'a été donné le coup d'envoi des qualifications du Grand Prix de Miami inaugural. Le pilote Alpine a eu un accident dans la troisième séance d'essais libres et les dégâts étaient trop importants. Seuls 19 pilotes se sont donc disputé la pole position ce samedi soir.

Lui aussi victime d'un accident aux essais, dans la deuxième séance, Carlos Sainz s'est chargé de signer en premier le meilleur chrono provisoire de la Q1 (1'30"858). Max Verstappen a néanmoins amélioré quelques instants plus tard sans trop d'efforts avec un 1'30"235, ce qui était plus rapide que le meilleur temps de son coéquipier Sergio Pérez en EL3.

Mais avec l'amélioration des conditions de piste, les temps n'ont cessé de s'améliorer, Charles Leclerc tirant son épingle du jeu en descendant sous la barre des 90 secondes (1'29"474). Verstappen n'a pu contester la suprématie du Monégasque et s'est contenté du deuxième temps, à trois dixièmes. Quant à Lewis Hamilton, il circulait dans la zone rouge après deux tentatives chronométrées infructueuses.

Il a fallu un passage par les stands et un train de pneus tendres neufs supplémentaire pour que le septuple Champion du monde valide son ticket pour la Q2. Fernando Alonso s'est lui aussi fait une frayeur mais a pu se hisser à l'étape suivante. Quant à Zhou Guanyu, il a été copieusement gêné par plusieurs voitures dans le dernier secteur et a dû avorter sa tentative.

Éliminés en Q1 : Magnussen, Zhou, Albon, Latifi, Ocon

Q2 - Russell pris au piège

C'est avec des pneus tendres usés que Ferrari a choisi de débuter la Q2, Red Bull étant directement passé à des tendres neufs. Ainsi, Verstappen et Pérez ont aisément pris les commandes du classement, à l'avantage du Néerlandais (1'29"202). La première Ferrari, pilotée par Sainz, était troisième avec un retard d'une demi-seconde. Néanmoins, une fois un nouveau jeu de gommes rouges passé, Leclerc est parvenu à déloger Verstappen avec un temps de 1'29"130.

Après Hamilton Q1, c'est George Russell qui était en difficulté chez Mercedes pour la Q2. Malmené par un marsouinage toujours prononcé, le Britannique a été contraint d'avorter sa première tentative et de se qualifier sur un seul train de pneus.

Remonté au septième rang lors de sa seconde et dernière tentative, Russell a vu la plupart de ses adversaires améliorer et a entamé une longue et douloureuse descente vers la zone rouge. L'auteur du meilleur temps en EL2 ne s'élancera que douzième.

Éliminés en Q2 : Alonso, Russell, Vettel, Ricciardo, Schumacher

Q3 - Leclerc sur un nuage

Premier en Q1, premier en Q2, Leclerc était logiquement le favori pour la pole position en entrant en Q3. Et avec un premier tour conclu en 1'29"055, le pilote Ferrari n'a fait que confirmer ce statut d'homme à battre. Les prétendants à la pole ont toutefois eu du répondant puisque Sainz a tourné dans le même dixième que son coéquipier (1'29"071) tandis que Verstappen a su faire mieux en roulant sous la barre des 89 secondes : 1'28"991 !

Une fois de plus, tout s'est joué dans les dernières secondes. Verstappen a décidé de couper son effort à la fin du premier secteur, conséquence d'une erreur au virage 5, laissant les pilotes du Cheval Cabré s'expliquer seuls. Sainz a signé le record dans le premier secteur, Leclerc dans le deuxième. Et sur la ligne, le Monégasque était devant pour près de deux dixièmes. 1'28"796 pour Leclerc, en pole pour la douzième fois de sa carrière, 1'28"986 pour Sainz.

La deuxième ligne était 100% Red Bull, Verstappen devançant Pérez. Bottas, Hamilton, Gasly, Norris, Tsunoda et Stroll complétaient le top 10.

Grand Prix de Miami - Qualifications

Q1

Q2

Q3