Qualifs - Leclerc intouchable à Las Vegas

Q1 - Les McLaren au tapis

Avec 15°C dans l'air et 17°C au sol, les températures étaient clémentes au début de cette séance de qualifications à Las Vegas. La première salve de chronos a tourné à l'avantage de Charles Leclerc en 1'34"898 devant Max Verstappen en 1'34"987 et le local de l'étape Logan Sargeant en 1'35"061. Leclerc a aussitôt enfoncé le clou avec le meilleur temps du week-end : 1'34"072. Pendant ce temps, Lando Norris trouvait Sergio Pérez sur son chemin dans un tour rapide.

À cinq minutes du drapeau à damier, seul Verstappen s'était rapproché à moins d'une demi-seconde de Leclerc, avec 118 millièmes de déficit. Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda étaient dans la zone rouge. Esteban Ocon et Lance Stroll (qui reculera de cinq places sur la grille) étaient également en danger.

Les chronos ont continué de chuter aux avant-postes, Leclerc se maintenant en tête de la hiérarchie avec un 1'33"617. Plus loin, Ricciardo, Hülkenberg et Gasly ont sauvé leur peau aux dépens d'Ocon, victime d'un dépassement de Verstappen au premier virage... et des McLaren ! La stratégie d'utiliser un seul train de pneus n'a pas payé pour les bolides papaye, Oscar Piastri n'étant pas parvenu à se hisser dans le top 15 en fin de séance. Norris, lui, était déjà rentré au stand...

Éliminés en Q1 : Norris, Ocon, Zhou, Piastri, Tsunoda

Q2 - Sargeant et Bottas éliminent Hamilton et Pérez

Leclerc a signé le premier tour en 1'33 du week-end au début de ce segment, avec 1'33"966, aussitôt battu par Pérez pour... un millième. Fernando Alonso a ensuite fait mieux en 1'33"880. Cependant, la Ferrari était en pneus usés, la Red Bull et l'Aston Martin en gommes neuves. Également chaussés d'enveloppes neuves, les pilotes Mercedes ont devancé Alonso de peu, avant que Verstappen prenne la tête du classement en 1'33"607. Ça n'allait pas durer : les Ferrari ont fait leur loi, avec Leclerc en 1'32"834 et Carlos Sainz à une demi-seconde.

Sargeant, Stroll, Ricciardo, Bottas et Hülkenberg risquaient l'élimination à cinq minutes du terme de cette phase. Les Williams ont créé la sensation en prenant les sixièmes et neuvièmes places, Gasly brillant également au quatrième rang. Kevin Magnussen et Valtteri Bottas ont eux aussi composté leur ticket pour la Q3... et l'on retrouvait juste derrière eux Lewis Hamilton et Sergio Pérez, ce dernier étant rentré au stand avant la fin de la séance !

Éliminés en Q2 : Hamilton, Pérez, Hülkenberg, Stroll, Ricciardo

Q3 - Leclerc concrétise

En Q3, la première salve de chronos a elle aussi été favorable à Leclerc en 1'33"021, mais son coéquipier Sainz n'avait que 22 millièmes de retard. Verstappen n'était pas loin non plus avec 83 millièmes de déficit. Alonso, Gasly et Magnussen étaient relégués à plus d'une demi-seconde, mais en pneus usés.

Russell, Albon, Sargeant et Bottas n'ont pas signé de chrono dans la première moitié de cette phase, et le pilote Mercedes a fait un unique run à la mi-séance, lorsque tous ses concurrents étaient au stand. Il avait donc la piste pour lui tout seul... mais n'est pas parvenu à faire mieux qu'Alonso.

La fin de séance a vu Leclerc enfoncer le clou en 1'32"726 avec un nouveau train de pneus neufs, Sainz ne parvenant pas à faire mieux en 1'32"770. L'Ibère n'aurait de toute façon pas pu s'élancer de la pole position, pénalisé de dix places sur la grille de manière controversée. Ressorti en pneus usés, Verstappen n'a logiquement pas amélioré mais a conservé sa troisième place ; il s'élancera donc en première ligne. Russell était quatrième devant Gasly et les impressionnantes Williams d'Albon et Sargeant. Bottas, Magnussen et Alonso complétaient le top 10.

Grand Prix de Las Vegas - Qualifications

Q1