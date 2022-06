Qualifs - Leclerc muselle les Red Bull et prend la pole

Q1 - Stroll sème la pagaille

Le report du début des EL3 du GP d'Azerbaïdjan a entraîné un retard de 15 minutes pour les qualifications, dans l'après-midi. Discret en essais, Max Verstappen a montré un meilleur visage en début de Q1 en prenant le meilleur temps au terme des premières tentatives chronométrées (1'42"938).

Le Néerlandais, délogé par la suite par Charles Leclerc et Sergio Pérez, a fini par faire mieux : 1'42"722. Le top 4, complété par Carlos Sainz, n'était séparé que par deux dixièmes. Et tandis que Sebastian Vettel et Zhou Guanyu talonnaient le quatuor de tête, leurs équipiers luttaient pour sortir de la zone rouge. Lance Stroll a notamment percuté deux fois les barrières, le deuxième contact, plus sévère, ayant provoqué un drapeau rouge à moins de trois minutes de la fin.

Beaucoup de pilotes étaient garés en bout de pitlane à la relance et avec un timing particulièrement serré, il a fallu jouer des coudes pour s'assurer de passer la ligne avant que le décompte ne soit fini ! Et bien que Valtteri Bottas ait dû dépasser des voitures dans son tour rapide, le Finlandais est parvenu à se hisser en Q2 de justesse, avec deux dixièmes d'avance sur Magnussen.

À noter que selon Alexander Albon, lui aussi éliminé, Fernando Alonso aurait fait exprès de rouler lentement et de tirer tout droit au virage 15 dans son tour rapide pour s'assurer que les pilotes derrière lui n'améliorent pas leur temps...

Éliminés en Q1 : Magnussen, Albon, Latifi, Stroll, Schumacher

Q2 - Hamilton transpire

Si Verstappen s'est chargé une fois de plus de signer le meilleur temps en début de Q2 (1'42"227), le Champion du monde en titre a vu les Ferrari se réveiller. Sainz a abaissé la meilleure marque du week-end (1'42"088), reléguant son coéquipier Leclerc et les Red Bull à un dixième. Pour trouver Lewis Hamilton, il fallait descendre jusqu'à la onzième place, à plus d'une seconde ! Depuis le début du week-end, le pilote Mercedes a été en grande difficulté.

Après un bref drapeau jaune provoqué par un tout-droit de Vettel dans le mur du virage 15 (sans pour autant briser son aileron avant), Pérez a été le premier à tourner sous les 1'42, ayant pris le meilleur temps en 1'41"955. Au prix de l'aspiration offerte par George Russell, Hamilton est parvenu à se hisser dans le top 10. Toutefois, le septuple Champion du monde s'est lui aussi fait remarquer en ayant roulé lentement, la FIA a indiqué qu'elle enquêterait après les qualifications.

Éliminés en Q2 : Norris, Ricciardo, Ocon, Zhou, Bottas

Q3 - Leclerc au bout du suspense

Compte tenu de l'infime écart entre les Ferrari et les Red Bull, il était impossible d'annoncer avec certitude qui allait signer la pole position du Grand Prix d'Azerbaïdjan au début de la Q3. Pérez et Leclerc avaient été les plus rapides en essais, Verstappen en Q1, il ne manquait donc plus que Sainz au sommet de la feuille des temps. L'Espagnol a donc pris le meilleur temps provisoire en 1'41"814, avec 47 millièmes d'avance sur Leclerc et un dixième sur les Red Bull.

Mais ce n'était pas assez. De premier, Sainz a dégringolé en quatrième position au drapeau à damier, la pole position revenant à Leclerc, qui a bouclé un tour impressionnant en 1'41"359. Pérez s'est placé en première ligne, Verstappen a dû se contenter du troisième temps.

Après eux, le déluge. Russell, cinquième, accusait plus d'une seconde de retard. Gasly, Hamilton, Tsunoda, Vettel et Alonso complétaient le top 10.

