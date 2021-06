Qualifs - Leclerc émerge en pole après les drapeaux rouges !

Q1 - Stroll et Giovinazzi dans le mur

Victime d'une fuite d'eau en Essais Libres 3, la Williams de George Russell était encore en train d'être reconstruite avec une nouvelle unité de puissance lorsque le feu est passé au vert au début de cette séance. Les dix-neuf autres pilotes se sont empressés de prendre la piste, dont les Mercedes en pneus mediums.

Charles Leclerc est le seul à avoir eu le temps de faire un chrono, et pas mauvais, en 1'42"532, avant que Lance Stroll bloque une roue et percute le mur au virage 15, mettant un terme à sa séance et provoquant un drapeau rouge avec 14 minutes restant au compteur.

Conséquence des onze minutes de retard qui ont été prises, Russell a pu prendre la piste lorsque la séance a redémarré, avec de surcroît un avantage sur ses rivaux : il n'a pas usé de pneus pour rien avant le drapeau rouge. Max Verstappen a donné le ton avec un 1'41"760, devançant Sergio Pérez en 1'41"968.

Suivaient Sainz, Leclerc, Ocon, Vettel et Alonso... mais c'est alors qu'Antonio Giovinazzi a percuté le mur au virage 15 d'une manière similaire à Stroll ! Le drapeau rouge a été agité de nouveau avec neuf minutes et demie au compteur. Hormis Giovinazzi et Stroll, huit autres pilotes n'avaient pas le moindre chrono au compteur, dont les Mercedes, les AlphaTauri et les McLaren. Six pilotes qui avaient déjà utilisé deux trains de pneus neufs en vain et ont repris la piste avec des gommes rodées, contrairement à Kimi Räikkönen et Nicholas Latifi, dans la même situation, qui ont chaussé un troisième train de pneus neufs.

Lewis Hamilton est malgré tout parvenu à signer le meilleur temps en 1'41"545, tandis qu'il n'y a pas eu de surprise en fond de tableau, avec l'élimination de Latifi et des Haas. Lando Norris a toutefois eu chaud, avec moins de deux centièmes d'avance jusqu'à son amélioration dans les ultimes instants de la Q1 ; le pilote McLaren fait par ailleurs l'objet d'une enquête des commissaires pour non-respect de la procédure de drapeau rouge, n'étant pas rentré au stand dès que le drapeau a été agité.

Éliminés en Q1 : Latifi, Schumacher, Mazepin, Stroll, Giovinazzi

Q2 - Ricciardo part à la faute

Cette fois ininterrompue, la première salve de chronos a vu Verstappen réaliser le chrono le plus rapide en 1'41"625, cinq millièmes devant Pérez, neuf millièmes devant Hamilton (dont la marque de Q1 restait invaincue) et 34 millièmes devant Leclerc. Suivaient Carlos Sainz, Norris et Pierre Gasly, alors qu'Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Räikkönen et Russell (ce dernier sans temps au tour) se trouvaient dans la zone rouge. Rouge, comme la couleur des pneus que tout le monde a utilisés dans ce segment, les tendres.

Dans les cinq dernières minutes, Tsunoda s'est propulsé à la quatrième place avec 29 millièmes de retard sur le meilleur temps, tandis que Russell a signé un premier chrono, mais c'est alors que Ricciardo a commis un blocage de roue et est parti à la faute au virage 3, entraînant une nouvelle interruption au drapeau rouge et l'arrêt définitif de la Q2. Sebastian Vettel a ainsi été éliminé pour trois centièmes de seconde face à Fernando Alonso.

Éliminés en Q2 : Vettel, Ocon, Ricciardo, Räikkönen, Russell

Q3 - Tsunoda et Sainz s'accidentent, Leclerc triomphe

Les AlphaTauri sont restées au stand au début de la Q3, tandis que Norris et Alonso ont pris la piste en pneus rodés, les Ferrari, Red Bull et Mercedes jouissant de gommes tendres neuves. Leclerc a donné le ton en 1'41"218 avec l'aspiration de Hamilton. Personne ne s'est rapproché à moins de deux dixièmes du Monégasque dans ce premier run, avec Hamilton deuxième en 1'41"450, devant Verstappen, Sainz, Norris, Pérez, Alonso et Bottas.

Gasly s'est hissé à la quatrième place en 1'41"565 dans son unique run, tandis que Bottas a de nouveau pris la piste en premier et a ralenti excessivement pour laisser passer Leclerc afin de prendre l'aspiration... Mais c'est alors que Tsunoda a percuté le mur au virage 3, imité par un Sainz surpris quelques secondes plus tard. La séance était définitivement interrompue, Leclerc était en pole.

Grand Prix d'Azerbaïdjan - Qualifications

Q1

Q2

Q3