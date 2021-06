Qualifs - Nouvelle pole position pour Verstappen

Q1 - Ocon en chute libre

Les pilotes ne sont pas pressés à la sortie de la voie des stands au coup d'envoi des qualifications. Avec 25°C dans l'air, 55°C sur la piste et un grand soleil, les conditions étaient idéales. À dix minutes de la fin de la Q1, Max Verstappen occupait la première place du classement avec un temps de 1'04"489 en pneus tendres. Contrairement à la troisième séance d'essais libres, le pilote Red Bull n'a pas été battu par Lewis Hamilton. Le Champion du monde en titre était à moins de deux dixièmes du Néerlandais, uniquement devancé par Valtteri Bottas et l'étonnant Lando Norris.

Sergio Pérez, vainqueur en Azerbaïdjan, n'occupait que le onzième rang en fin de séance tandis que Nicholas Latifi, au terme d'un tour impressionnant, était neuvième. Ainsi, Red Bull a été dans l'obligation de renvoyer le Mexicain en piste avec un nouveau jeu de pneus tendres. Les conditions et les chronos se sont améliorés au fil des passages. Pérez a pu prendre une bouffée d'air frais en accrochant la cinquième place, Carlos Sainz est sorti de la zone rouge, de même que George Russell... mais pour une poignée de millièmes, Nicholas Latifi et Esteban Ocon ont été refoulés à l'entrée de la Q2.

Éliminés en Q1 : Latifi, Ocon, Räikkönen, Schumacher, Mazepin

Q2 - Russell surnage

Pas de surprise chez Williams, Russell s'est élancé avec les gommes rouges pour tenter de se hisser en Q3. En revanche, les deux pilotes Mercedes, Max Verstappen, et même Antonio Giovinazzi ont opté pour les mediums. À noter que Red Bull a décidé de diviser sa stratégie entre ses pilotes : pneus mediums pour Verstappen et pneus tendres pour Pérez.

Le 1'04"7 de Bottas n'a pas été jugé "sûr" par son équipe, le Finlandais a dû effectuer un deuxième tour lancé avec ses pneumatiques jaunes. Même scénario pour Lewis Hamilton, qui a bloqué ses roues au troisième virage et accusait un retard de huit dixièmes sur le meilleur temps de Verstappen (1'04"540). Sur le même set, le Néerlandais et le Britannique ont amélioré leur temps dans une deuxième tentative.

En 1'04"429, Pierre Gasly était le pilote le plus rapide avec ses pneus rouges à cinq minutes du drapeau à damier mais moins de quatre dixièmes séparaient le premier du onzième. L'ensemble des pilotes, à l'exception de Gasly, est donc reparti pour un tour, les Mercedes et Verstappen continuant de faire confiance aux pneus mediums.

Lando Norris puis Pérez (1'04"197) se sont adjugés le meilleur temps. Pendant un bref moment, Russell était qualifié en Q3 mais le Britannique a été sorti par Alonso. Déjà en difficulté en Q1, Ricciardo et Sainz ne sont pas parvenus à augmenter la cadence et ont été éliminés.

Éliminés en Q2 : Russell, Vettel, Sainz, Ricciardo, Giovinazzi

Q3 - Hamilton attaque, Verstappen impérial

Depuis le début du week-end, Max Verstappen a fait figure de favori pour la pole position, Lewis Hamilton le suivant à la trace. Le septuple Champion du monde a décalé ses passages en piste et a été le premier à dégainer : 1'04"205. Un chrono battu bien facilement par Verstappen, auteur d'un temps de 1'03"841.

Malgré un record dans le troisième secteur, le Britannique ne s'est pas trop rapproché de son adversaire dans son deuxième tour. Et sa dernière tentative s'est avérée infructueuse, assurant au pilote Red Bull une troisième pole cette saison.

Valtteri Bottas est remonté jusqu'à la première ligne mais le Finlandais a écopé de trois places de pénalité sur la grille de départ pour une conduite dangereuse dans la voie des stands pendant les essais libres. Copieusement gêné par Yuki Tsunoda dans l'un de ses tours lancés, Bottas pourrait être rejoint dans le clan des pénalisés par le Japonais.

Demain, nous trouverons donc Verstappen et Hamilton en première ligne, et Norris et Pérez sur la deuxième rangée. Gasly a signé le sixième temps des qualifications, devant Leclerc, Tsunoda, Alonso et Stroll.

