Qualifs - Pénalités ou pas, Leclerc décroche la pole !

Q1 - De Vries surprend Latifi

Après de premières minutes calmes, la séance s'est animée en piste, avec une hiérarchie étonnante : les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz en tête, quand George Russell était relégué à une demi-seconde, les Red Bull à près de huit dixièmes, tout comme Lando Norris, et Lewis Hamilton à quasiment une seconde !

Parmi les (plus) petites équipes, les Alpine, les Alfa Romeo et l'AlphaTauri de Pierre Gasly ont attendu la seconde moitié de la séance pour prendre la piste, si bien qu'il a fallu attendre la marque des six minutes avant le drapeau à damier pour avoir une première hiérarchie. Les Haas, les Aston Martin et Valtteri Bottas étaient alors dans la zone rouge, Nyck de Vries occupant une prometteuse 12e place juste devant son coéquipier Nicholas Latifi. Daniel Ricciardo, lui, était en danger au 15e rang. Et pendant ce temps, Max Verstappen a signé le meilleur temps en 1'20"922, environ quatre dixièmes devant les Ferrari.

Les améliorations ont été nombreuses en fin de séance, et les regards étaient tournés vers Williams : deux centièmes, c'était la différence entre la qualification pour De Vries et l'élimination pour Latifi, le premier ayant vu son ultime chrono (quatre dixièmes plus rapide) annulé pour non-respect des limites de la piste, le second ayant commis une erreur au premier freinage. C'est Bottas qui a composé son ticket pour la Q2 aux dépens du Canadien.

Éliminés en Q1 : Latifi, Vettel, Stroll, Magnussen, Schumacher

Q2 - Ricciardo élimine Ocon

Le premier run de Q2, comme celui de la première phase, a vu les Ferrari prendre largement l'avantage : Sainz a tourné en 1'20"878, devançant de plus de trois dixièmes Leclerc (dans sa seconde tentative, le Monégasque étant initialement parti à la faute au premier virage), Verstappen et Pérez. L'Ibère et le Néerlandais étaient les seuls pilotes à avoir roulé en pneus usés. On retrouvait plus loin les Mercedes à plus de huit dixièmes, alors que Bottas, De Vries, Zhou Guanyu, Ricciardo et Yuki Tsunoda (ce dernier sans chrono, étant condamné au fond de grille) risquaient l'élimination.

De Vries était parti pour améliorer dans son dernier run, mais il a perdu le contrôle dans la Variante della Roggia. Parmi les pilotes en danger, seul Ricciardo est parvenu à améliorer et même à s'extirper de la zone rouge, aux dépens d'Esteban Ocon. Aux avant-postes, la hiérarchie n'a pas évolué, les Ferrari et les Red Bull étant restées au stand, tandis que Hamilton a mis deux roues dans les graviers la sortie de la Variante della Roggia.

Éliminés en Q2 : Ocon, Bottas, De Vries, Zhou, Tsunoda

Q3 - Leclerc l'emporte

La bataille pour la pole position n'en était pas vraiment une ce samedi, avec cinq places de pénalité pour les Red Bull et un départ en fond de grille déjà assuré pour Sainz et Hamilton. L'enjeu pour Ferrari était néanmoins de devancer les Red Bull pour leur faire perdre du terrain sur cette grille qui s'annonçait chamboulée.

Le premier run a été favorable, là encore, aux Ferrari, avec Sainz en 1'20"584. L'Espagnol devançait Leclerc de deux dixièmes, Verstappen de trois dixièmes et Pérez de huit dixièmes. Suivait Russell à une seconde avec l'aspiration de son coéquipier puis, bien plus loin, les quatre pilotes en pneus usés : Norris, Hamilton, Ricciardo et Gasly. Alonso, lui, n'a pas roulé en début de séance.

Dans les derniers instants, c'est Leclerc qui a décroché la pole position à la régulière avec un 1'20"161, devançant Verstappen en 1'20"306 et Sainz en 1'20"429. Pérez n'a pas fini son tour, alors que Mercedes a inversé les rôles avec Hamilton, en gommes neuves, se hissant juste devant son partenaire, cette fois équipé de pneus usés. Norris, Ricciardo, Gasly et Alonso complétaient le top 10, les deux derniers ayant vu leur dernier (et unique en ce qui concerne le pilote Alpine) chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste.

Grand Prix d'Italie - Qualifications

