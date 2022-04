Qualifs - Pérez surprend les Ferrari et s'offre la pole

Depuis vendredi, il règne une atmosphère particulièrement pesante dans le paddock de Djeddah. Un missile a été envoyé sur un site pétrolier d'Aramco, à une dizaine de kilomètres du circuit, par des rebelles houthis yéménites. Devant être une fête du sport, le Grand Prix d'Arabie saoudite a logiquement pris une tournure sinistre, les autorités saoudiennes ayant fait tout leur possible pour convaincre les dirigeants de la F1, les directeurs d'équipe et, surtout, les pilotes de ne pas abandonner le week-end malgré la menace proche.

Q1 - Sainz prend les devants, Hamilton recalé

Comme vous l'avez constaté, Charles Leclerc a dominé le classement lors des essais libres. Toutefois, le pilote Ferrari n'a eu qu'une courte avance – quelques centièmes seulement – sur Max Verstappen, son principal adversaire depuis vendredi. C'est pourtant Kevin Magnussen qui a pris les devants en début de Q1 avec un temps de 1'30"425 alors que les pilotes Mercedes ont surpris en tentant de se qualifier avec les pneus mediums, moins performants que les gommes tendres. Ni Ferrari ni Red Bull n'ont pu boucler leur première tentative puisque le drapeau rouge a été agité, conséquence de l'accident de Nicholas Latifi dans le virage 13, légèrement incliné.

La séance a été relancée quelques minutes plus tard, avec les pneus tendres pour les Mercedes mais sans Yuki Tsunoda pour AlphaTauri : le Japonais a été rappelé en urgence au stand par son équipe en raison d'un problème technique qui n'a pu être réglé à temps. Les têtes d'affiche se sont illustrées, Verstappen (1'28"928) puis Leclerc (1'29"039) battant successivement le meilleur tour et le record du week-end. Carlos Sainz a néanmoins eu le dernier mot grâce à un temps de 1'28"855.

En revanche, c'était la douche froide chez Mercedes. Si George Russell s'est hissé sans problème en Q2, Lewis Hamilton n'a pas réussi à dompter sa W13. Le septuple Champion du monde, vainqueur à Djeddah il y a à peine trois mois, s'est fait sortir pour 87 millièmes de seconde et a dû s'arrêter dès la Q1 pour la première fois depuis le GP du Brésil 2017 !

Éliminés en Q1 : Hamilton, Albon, Hülkenberg, Latifi, Tsunoda

Q2 - Schumacher victime d'un violent crash

Battu dans une séance pour la première fois du week-end en Q1, Leclerc a tenu à mettre les points sur les i en signant le meilleur temps provisoire (1'28"883). Sergio Pérez et Verstappen n'ont pas réussi à faire mieux, les deux hommes accusant respectivement 41 et 62 millièmes de retard et le Champion du monde en titre escaladant un peu trop le vibreur du virage 23. À noter que Russell a de nouveau chaussé les mediums pour sa première tentative, échouant à sept dixièmes de Leclerc.

Une fois de plus, le drapeau rouge a été agité en raison d'un accident, plus grave que celui de Latifi en Q1. Alors qu'il essayait d'améliorer son temps, Mick Schumacher a violemment perdu le contrôle de sa Haas au virage 10 et a frappé le mur opposé à pleine vitesse. Le choc a été si brutal que les pneus du côté droit se sont détachés et le train arrière s'est même séparé du châssis.

Les premiers examens réalisés au centre médical du circuit n'ont révélé aucune blessure mais Schumacher a dû être transporté à l'hôpital le plus proche pour d'autres examens. Compte tenu de l'état de sa monoplace, il est peu probable de voir deux Haas sur la grille ce dimanche.

Puisqu'il a fallu examiner le pilote Haas, nettoyer les débris de sa voiture et vérifier l'état des murs, la séance a été interrompue pendant près d'une heure. Peu de pilotes ont amélioré pour les cinq dernières minutes, même si Sainz a repris le meilleur temps des mains de son coéquipier, en 1'28"686.

Menacés par l'élimination, Magnussen et Gasly ont réussi à se hisser dans le top 10. Esteban Ocon a lui aussi décroché son ticket pour la Q3 après avoir été copieusement gêné par Daniel Ricciardo en début de séance. L'Australien pourrait d'ailleurs être pénalisé.

Éliminés en Q2 : Norris, Ricciardo, Zhou, Schumacher, Stroll

Q3 - Pérez surprend tout le monde

La mise en température des pneus tendres a été une tâche délicate tout au long de ce week-end. Certains ont dû réaliser deux tours de chauffe, ce qui a été le cas de Verstappen en début de Q3, d'autres n'en ont eu besoin que d'un seul, à l'instar des pilotes Ferrari. Visiblement, la stratégie de l'agressivité était la bonne puisque les bolides rouges ont monopolisé les deux premières places, Sainz (1'28"402) devançant toujours Leclerc (1'28"446).

À la surprise générale, ce n'est pas Verstappen qui était en embuscade mais Pérez ! Le Néerlandais a bouclé un tour brouillon qui ne l'a placé que huitième, derrière les pilotes Alpine, Russell et Bottas. Et Pérez en avait encore sous le pied puisque dans sa seconde tentative, il chipe le meilleur temps aux Ferrari ! 1'28"200 pour le Mexicain, un chrono suffisamment bon pour lui offrir sa première pole position en Formule 1. Leclerc a assuré une nouvelle première ligne, Sainz s'est finalement classé troisième. Surprise côté Verstappen, il n'a pris que le quatrième temps.

Grand Prix d'Arabie saoudite - Qualifications

Q1

Q2

Q3