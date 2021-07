Qualifs - La riposte de Lewis Hamilton !

Q1 - Nouvelle déconvenue pour Tsunoda

C'est après seulement une heure d'essais libres que les concurrents se sont lancés dans ces qualifications, avec l'obligation de n'utiliser que des pneus tendres.

Lire aussi : EL1 - Verstappen loin devant la concurrence

Les premiers chronos ont vu Max Verstappen signer aisément le meilleur temps malgré un travers dans le dernier virage, auteur d'un 1'26"751. Lewis Hamilton était relégué à quatre dixièmes, Valtteri Bottas à sept dixièmes. Fernando Alonso s'illustrait, un dixième plus loin, devant Carlos Sainz, Charles Leclerc et Sergio Pérez dans un mouchoir de poche, tandis qu'Antonio Giovinazzi était un impressionnant huitième. Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi, Lance Stroll, Mick Schumacher et Nikita Mazepin étaient dans la zone rouge à cinq minutes du drapeau à damier.

Giovinazzi et George Russell ont brillé en se classant finalement douzième et quatorzième sous le drapeau à damier, tandis que Ricciardo et Stroll se sont sauvés avec plus ou moins de marge (l'un cinquième, l'autre quinzième). Yuki Tsunoda était la grande déception, éliminé avec plus de quatre dixièmes de retard sur Pierre Gasly, tandis que les difficultés de Kimi Räikkönen sur un tour continuent : une demi-seconde de déficit sur Giovinazzi.

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Räikkönen, Latifi, Schumacher, Mazepin

Q2 - Nouvel exploit de Russell

Hamilton a été le premier à signer un chrono dans ce second segment, et quel chrono : un 1'26"602, plus d'une seconde plus rapide que sa référence précédente. Verstappen est allé "seulement" un dixième plus vite, en 1'26"504. Bottas était relégué à 0"262, Pérez à 0"569 ; Sebastian Vettel et Ricciardo étaient sur les talons du Mexicain. Leclerc, lui, n'était que huitième, juste derrière son coéquipier, et a demandé à son équipe que les Ferrari se donnent l'aspiration.

Plus loin, Gasly, Russell, Alonso, Stroll et Giovinazzi étaient en danger ; Esteban Ocon, dixième, avait 0"150 de marge sur son compatriote. Cela n'a toutefois pas suffi : il n'est pas parvenu à améliorer dans sa dernière tentative, tandis que Gasly et Alonso ont gagné plus de deux dixièmes. Cependant, ces derniers ont également été éliminés : Russell s'est propulsé au septième rang au volant de sa Williams ! À l'avant, Hamilton a pris la première place avec trois dixièmes d'avance.

Éliminés en Q2 : Alonso, Gasly, Ocon, Giovinazzi, Stroll

Q3 - Hamilton l'emporte de justesse

Le duel entre Hamilton et Verstappen pour la position de pointe en vue des Qualifs Sprint s'annonçait passionnant, et c'est le pilote Mercedes qui a pris l'avantage dans le premier run, avec 1'26"134 contre 1'26"306. Tous deux étaient plus lents qu'en Q2. "Je ne comprends pas ce qui se passe", s'est plaint le Néerlandais, déplorant le comportement de sa voiture. Bottas était à quatre dixièmes de la référence, Pérez à sept dixièmes, tandis que Lando Norris et Ricciardo étaient les "meilleurs des autres" pour McLaren... mais les Ferrari avaient roulé en pneus usés, tandis que Vettel et Russell n'avaient pas encore fait de tour chronométré.

L'unique tentative du pilote Williams s'est faite sous les hourras de la foule, avec le septième temps provisoire, encore plus rapide que son chrono de Q2. Hamilton était bien parti pour améliorer dans son dernier tour, mais une embardée dans le dernier secteur lui a coûté plusieurs dixièmes, tandis que Verstappen a échoué à 0"075. Le héros local prend la première place. Leclerc est parvenu à se hisser au quatrième rang, d'un souffle devant la Red Bull de Pérez, tandis que son coéquipier Sainz est cinq places plus loin... avec moins de deux dixièmes de retard !

Grand Prix de Grande-Bretagne - Qualifications

Q1

Q2

Q3