Qualifs - Sainz, deuxième mais poleman

Q1 - Verstappen sur un nuage, Mercedes en difficulté

Afin de permettre aux commissaires de réparer le rail de sécurité à l'entrée de Fagnes, endommagé à la suite d'un accident lors des qualifications en Porsche Supercup, le début de la Q1 a été repoussé de 25 minutes. Sept pilotes, dont Max Verstappen et Charles Leclerc, étaient assurés de s'élancer en fond de grille en raison de divers changements d'éléments moteur. Le plus rapide d'entre eux en qualifications, si l'on exclut Valtteri Bottas, pouvait briguer la 15e place toutefois.

Au terme de la première salve, Verstappen avait fait le nécessaire pour s'assurer du meilleur temps, 1'44"581, avec près d'une demi-seconde d'avance sur Carlos Sainz. Suivaient Sergio Pérez et Leclerc, alors que les pilotes Mercedes n'étaient que dixième et onzième, à plus d'une seconde et demie du Champion du monde en titre.

En conséquence, Lewis Hamilton et George Russell ont été dans l'obligation de réaliser une nouvelle tentative chronométrée alors que les pilotes Ferrari et Red Bull ont eu le luxe de rester au garage pour les dernières minutes. Les deux Flèches d'Argent se sont rapprochées, à une seconde, tandis que Valtteri Bottas a été le seul pénalisé à être éliminé. Mais puisque le Finlandais n'a pas dépassé les 15 places de pénalité moteur, il devrait prendre le départ en 14e position, derrière les autres pilotes éliminés en Q1 : Yuki Tsunoda (13e), Kevin Magnussen (12e), Nicholas Latifi (11e) et Sebastian Vettel (10e).

Éliminés en Q1 : Vettel, Latifi, Magnussen, Tsunoda, Bottas

Q2 - Leclerc réplique

Verstappen avait annoncé la couleur en prenant le meilleur temps en Q1 : un départ en dernière ligne ne fait pas partie de ses plans. Le Néerlandais a de nouveau pris le meilleur temps en début de Q2 (1'44"723), mais son effort était moins impressionnant qu'en Q1. Pérez a haussé son niveau en roulant dans le même dixième que son coéquipier, alors que les pilotes Ferrari étaient relégués au second plan.

Mais surprise dans les dernières minutes, Leclerc a repris la piste et, avec des gommes tendres neuves, a chipé le meilleur temps (1'44"551). Les pilotes Mercedes, dans la zone rouge, ont validé leur ticket pour la Q3, tout comme Alexander Albon, qui s'est permis de signer le record dans le premier secteur. Pénalisés et éliminés, Mick Schumacher et Zhou Guanyu s'élanceront 20e et 19e respectivement.

Éliminés en Q2 : Ricciardo, Gasly, Zhou, Stroll, Schumacher

Q3 - Sainz deuxième... mais en pole

Il n'y a pas eu d'intervention des stratèges chez Red Bull et Ferrari en début de Q3, chaque pilote a bouclé son tour rapide sans l'aide de l'aspiration offerte par un coéquipier. La Scuderia a néanmoins commis une erreur en envoyant Leclerc en piste avec les mauvais pneus tendres, et le Monégasque était dernier du quatuor de tête au terme de la première salve. L'insatiable Verstappen est descendu sous la barre des 1'44 (1'43"665), repoussant Sainz et Pérez à six et sept dixièmes.

Le Néerlandais a alors mis pied à terre, laissant son coéquipier se battre seul pour la pole position. À l'inverse, Ferrari a renvoyé Leclerc en piste pour aider Sainz mais l'Espagnol a rendu une copie très brouillonne. Mais puisque Pérez n'a pas amélioré son temps, Sainz a hérité de la pole ! Avec l'application des pénalités, Fernando Alonso et Lewis Hamilton composeront la deuxième ligne. Verstappen sera quant à lui 15e sur la grille de départ dimanche, et Leclerc 16e.

