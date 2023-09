Qualifs - Sainz s'offre la pole devant Verstappen

Q1 - Camouflet chez Alpine

Le format des qualifications diffère légèrement ce week-end. L'allocation pneumatique alternative, en place pour le Grand Prix d'Italie, oblige les pilotes à chausser les pneus durs en Q1. Max Verstappen avait initialement signé le meilleur temps provisoire en 1'22, or sa tentative a été effacée en raison du non-respect des limites de piste à Lesmo 2. George Russell a ainsi hérité du commandement avant d'en être dépossédé par l'étonnant Alexander Albon (1'22"123).

Et après le premier passage de tous les pilotes, à l'exception de Verstappen et Alonso dont les chronos ont été supprimés, Albon dominait le classement, devançant George Russell, Sergio Pérez, Carlos Sainz et son coéquipier Logan Sargeant.

La deuxième tentative de Verstappen, légale celle-ci, a toutefois mis fin à la courte hégémonie du pilote Williams puisque le Néerlandais a signé un 1'21"573 en établissant le record dans chaque secteur. Derrière, les Alpine étaient dans la zone rouge, Esteban Ocon ayant emprunté le bac à gravier à la sortie de la Variante Ascari, tout comme Lance Stroll et Oscar Piastri.

Et si l'Australien a pu s'en extraire au dernier moment, les trois autres hommes en sont restés là, une énorme gifle pour Alpine qui a perdu d'emblée ses deux voitures. À noter que la direction de course a ouvert une enquête sur Leclerc et Sainz, qui ont dépassé le temps maximum imposé, mais aucune sanction n'a été donné.

Éliminés en Q1 : Zhou, Gasly, Ocon, Magnussen, Stroll

Q2 - Ferrari se rapproche

La deuxième phase des qualifications a vu le passage aux pneus mediums, les chronos se sont donc améliorés. Sainz a pris les devants au terme de la première salve (1'20"991) et son coéquipier Leclerc était en embuscade en troisième position. Sans surprise, Verstappen séparait les deux hommes en rouge. Précisons que Mercedes a patienté avant d'envoyer ses pilotes en piste, Russell ayant conquis le sixième temps et Hamilton le douzième alors que leurs rivaux étaient déjà de retour dans les stands.

Hamilton est parvenu à décrocher son ticket pour la Q3 tout en devançant Russell, tout comme Piastri, Alonso et Norris. Les premières positions ont été décrochées par Verstappen (1'20"937), Leclerc, Sainz, Pérez et Albon, solide depuis le coup d'envoi du week-end. Le match pour la pole s'annonçait serré, le top 3 se tenait en 54 millièmes de seconde !

Éliminés en Q2 : Tsunoda, Lawson, Hülkenberg, Bottas, Sargeant

Q3 - Sainz surprend Verstappen !

Red Bull ayant privilégié la performance en virage et Ferrari la vitesse de pointe, la RB19 et la SF-23 avaient toutes deux de bonnes raisons de prétendre à la pole position pour la dernière étape des qualifications, dans laquelle les pneus tendres étaient requis.

Pour la première joute, le Cheval cabré a triomphé : Sainz a pris les devants (1'20"532) avec 32 millièmes d'avance sur Leclerc. Verstappen devait se contenter du troisième temps, à moins d'un dixième, après avoir mis deux roues dans les graviers à la sortie de la deuxième chicane. Aucun autre pilote ne semblait être en mesure de viser la pole, Russell comptait deux dixièmes de retard, Albon trois et Pérez près de quatre.

Verstappen avait encore son mot à dire, en témoigne son temps de 1'20"307 ayant détrôné non seulement Sainz mais aussi Leclerc, qui avait amélioré quelques instants plus tôt. C'était sans compter un excellent tour du #55, conclu en 1'20"294 ! Hurlements de joie dans les tribunes, Ferrari a retrouvé le chemin de la pole.

Ce sera donc une première ligne Sainz-Verstappen dimanche, Leclerc, Russell, Pérez et Albon complétant les deux suivantes.

Grand Prix d'Italie - Qualifications

Q1

Q2