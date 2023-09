Qualifs - Sainz décroche la pole, Verstappen éliminé en Q2

Q1 - Stroll dans le mur, Piastri grand perdant

La nuit tombée sur Singapour, le premier run en pneus tendres a été à l'avantage de George Russell en 1'32"478, mais c'était particulièrement serré, puisque Charles Leclerc, Lando Norris et Sergio Pérez étaient à moins d'un dixième. Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient relégués à 0"173 et 0"384 respectivement. Norris s'est ensuite hissé à cinq millièmes de Russell avant que cette référence soit battue par Carlos Sainz en tête devant Verstappen et Leclerc, ce trio se tenant en 67 millièmes.

Pendant ce temps, Lance Stroll se trouvait dans la zone rouge aux côtés des Williams et des Alfa Romeo, le Canadien accusant huit dixièmes de retard sur son coéquipier Fernando Alonso. Stroll a attaqué fort pour combler l'écart, peut-être trop : il a perdu le contrôle de son Aston Martin dans le denier virage et a violemment percuté le mur, provoquant une interruption définitive de la Q1.

Ce drapeau rouge a entraîné une pause de 35 minutes et entériné un classement chamboulé favorisant les pilotes ayant déjà franchi la ligne d'arrivée, avec le meilleur temps de Yuki Tsunoda devant Sergio Pérez et Nico Hülkenberg. Oscar Piastri a perdu gros, éliminé au 17e rang, alors qu'Alexander Albon a été le grand gagnant en se qualifiant malgré un rythme médiocre.

Des enquêtes ont été lancées par les commissaires sur une longue immobilisation de Max Verstappen à la sortie des stands, empêchant les pilotes derrière lui de passer, et sur de nombreux concurrents restés au ralenti à l'approche du dernier virage.

Éliminés en Q1 : Bottas, Piastri, Sargeant, Zhou, Stroll

Q2 - Lawson élimine Verstappen !

En Q2, la première salve de chronos a vu Russell signer le meilleur temps en 1'31"743, devançant Alonso, Sainz, Norris, Hamilton, Leclerc et Kevin Magnussen. C'était particulièrement serré derrière, puisque de la huitième à la douzième place, les Alpine, les Red Bull et la Haas de Hülkenberg se tenaient en moins d'un dixième. Autant dire que les bolides au taureau étaient en difficulté, d'autant que Verstappen a été aperçu en train de gêner Tsunoda.

Avec Verstappen dixième et Pérez onzième, Red Bull n'avait pas le droit à l'erreur dans le dernier run. Erreur il y a eu : le Mexicain a bloqué ses roues et est parti en tête-à-queue dans le premier enchaînement, tandis que son coéquipier néerlandais n'a pas été assez rapide et a été éliminé par... l'AlphaTauri de Liam Lawson !

Éliminés en Q2 : Verstappen, Gasly, Pérez, Albon, Tsunoda

Q3 - Sainz remporte la bataille

Après ces péripéties, Ferrari a commencé la Q3 de manière idéale : Sainz était en tête avec un temps de 1'31"170, devant Leclerc (1'31"421). Norris était relégué à quatre dixièmes, Russell à six dixièmes, Hamilton à sept dixièmes ; suivaient Alonso, Magnussen, Hülkenberg, Ocon et Lawson. Cependant, seuls les bolides rouges étaient en gommes neuves dans ce premier run, et encore fallait-il confirmer par la suite.

Confirmer, c'est ce qu'a fait Sainz, avec un temps de 1'30"984 qui lui a assuré la pole position avec sept centièmes de marge sur Russell, huit sur Leclerc. Norris a pris la quatrième place devant Hamilton, ce dernier relégué à une demi-seconde. Magnussen s'est octroyé une superbe sixième place, suivi par Alonso, Ocon, Hülkenberg et Lawson.

