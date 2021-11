Qualifs Sprint - Bottas s'impose et prend la pole

Troisième et dernière représentation de l'année pour les Qualifications Sprint : ce nouveau format qualificatif, une épreuve de 100 kilomètres déterminant la grille de départ pour la course de dimanche, est utilisé ce week-end au Grand Prix de São Paulo. Mais le Sprint est loin d'être le sujet de conversation numéro un ce samedi, il est détrôné par l'exclusion de Lewis Hamilton des qualifications du vendredi en raison d'une irrégularité technique. Le Britannique, qui devait partir en première position, est donc renvoyé en fond de grille. Max Verstappen hérite de la position de pointe sur la grille de départ, le Néerlandais ayant lui aussi été sanctionné à l'issue des qualifications.

Le choix des pneus est libre lors des Qualifs Sprint et les arrêts au stand ne sont pas obligatoires. En haut de la grille, Max Verstappen et Sergio Pérez optent pour les pneus mediums alors que Valtteri Bottas, pris en sandwich par les deux Red Bull, est chaussé des gommes tendres, tout comme Pierre Gasly et Carlos Sainz derrière lui. Sans surprise, Hamilton choisit les pneus mediums.

Verstappen se fait surprendre

Bottas profite des performances de ses pneus tendres pour prendre le meilleur sur Verstappen à l'extinction des feux. Le Néerlandais est ensuite attaqué par Sainz dans la descente vers le quatrième virage et doit emprunter la zone de dégagement au virage suivant, reculant ainsi à la troisième position. À l'inverse, Gasly manque son départ malgré ses pneus tendres et perd trois positions dans le premier tour.

Verstappen, qui se plaint de sa boîte de vitesses, attend l'activation du DRS pour se débarrasser de Sainz. Une fois dans l'air libre, le pilote Red Bull signe le meilleur tour en course et revient progressivement sur Bottas, dont les pneus tendres commencent à se détériorer. Lando Norris trouve l'ouverture sur Charles Leclerc au neuvième tour et prend la cinquième place. Dans l'autre Ferrari, Sainz résiste vaillamment aux assauts répétés de Pérez.

Auteur d'un bon départ, Hamilton grapille quelques positions et remonte assez facilement dans le top 15. Le Britannique gagne une position gratuitement lorsqu'Antonio Giovinazzi percute son coéquipier Kimi Räikkönen et l'envoie en tête-à-queue au deuxième tour mais sa remontée s'essouffle pendant quelques minutes lorsqu'il se retrouve coincé en onzième position, à la queue d'un "train DRS" mené par Gasly, septième.

Tout d'abord, le septuple Champion du monde se débarrasse de Daniel Ricciardo, qui possède une bonne vitesse de pointe avec sa MCL35M au début du douzième tour. Quelques instants plus tard, il élimine Sebastian Vettel. Enfin, il déloge les deux Français à bord de ce train, Ocon et le chauffeur Gasly, avant d'entrer dans les dix dernières boucles.

Au même moment, l'effort de Verstappen est récompensé : le Néerlandais revient à moins d'une seconde de Bottas et peut donc activer son DRS en ligne droite. Mais trois tours plus tard, l'écart remonte au-dessus de la seconde.

Après un peu plus d'une demi-heure d'action, Bottas franchit la ligne d'arrivée en première position. Le Finlandais a parfaitement géré la dégradation de ses gommes et empoche les trois points offerts à l'auteur de la pole. Verstappen se contente de la deuxième place et augmente son avance sur Hamilton à 21 unités au championnat. Sainz termine troisième et marque le dernier point attribué aujourd'hui. Remonté jusqu'en cinquième position grâce à un dépassement osé sur Norris dans le dernier tour, Hamilton prendra le départ de la course de dimanche au dixième rang, conséquence d'une pénalité moteur.

Grand Prix de São Paulo - Qualifs Sprint