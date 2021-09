Qualifs Sprint - Bottas vainqueur, Verstappen en pole !

Après avoir été inaugurées à Silverstone, les Qualifications Sprint font leur retour en F1 au Grand Prix d'Italie. Cette épreuve de 100 kilomètres détermine la grille de départ pour la course de dimanche. Valtteri Bottas s'élance en position de pointe, mais le Finlandais est muni d'une quatrième unité de puissance et écope donc d'une pénalité sur la grille de départ du dimanche.

Les arrêts au stand ne sont pas obligatoires et le choix de pneumatiques est libre lors des Qualifs Sprint. Au sommet de la grille, Bottas, Lewis Hamilton et Max Verstappen optent pour les gommes mediums, moins performantes mais plus endurantes. Ce choix assez prudent est également fait par d'autres pilotes. En revanche, les McLaren, quatrième et cinquième, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Fernando Alonso, Esteban Ocon et Yuki Tsunoda, tous hors du top 10, choisissent les tendres.

Gasly, de héros à zéro

Bottas conserve l'avantage au départ mais à côté du Finlandais, Hamilton prend un très mauvais envol. Le Britannique est débordé par les deux McLaren avant d'atteindre le premier virage et manque d'être dépassé par Pierre Gasly, qui touche légèrement l'arrière de Daniel Ricciardo. L'aileron avant du Français se casse ensuite dans la Curva Grande, et l'AlphaTauri est envoyée contre les barrières. Un an après sa victoire à Monza, Gasly prendra le départ de la course en dernière ligne.

L'accident de Gasly provoque la sortie de la voiture de sécurité. AlphaTauri boit le calice jusqu'à la lie puisque Yuki Tsunoda s'accroche avec Robert Kubica à la deuxième chicane. Le premier casse son aileron et doit passer par les stands, le second est envoyé en tête-à-queue.

La neutralisation avantage les hommes en pneus tendres car ils préservent leurs pneus en bouclant trois tours à un rythme très faible. La course est relancée au quatrième passage, Bottas en tête, Verstappen, Ricciardo, Norris et Hamilton à sa poursuite. Les deux britanniques se disputent la quatrième place, et Norris est rappelé à l'ordre à la suite du non-respect des limites de la piste à Alboreto, dernier virage du circuit. Derrière le groupe de tête se trouvent les pilotes Ferrari, Antonio Giovinazzi, et Lance Stroll et Sergio Pérez, qui se disputent la neuvième position. Le Mexicain doit s'y prendre à deux fois avant de prendre l'avantage sur l'Aston Martin.

Au fil des passages, le peloton s'étire et les opportunités de dépassement se raréfient. Bottas file vers une victoire certaine, tandis que Pérez met la pression sur Giovinazzi pour le gain de la huitième place. Mais l'Italien tient bon jusqu'au drapeau à damier, qui est enlevé par Bottas, devant Verstappen et Ricciardo.

Le Finlandais récolte les trois points de la victoire en Qualifs Sprint, mais il ne jouit pas de l'avantage offert par la pole position à cause de sa pénalité. Cela signifie que Verstappen, qui n'a mené aucun tour en Qualifs Sprint, part en pole. Classé cinquième, Hamilton s'élancera quatrième dimanche après-midi.

Grand Prix d'Italie - Qualifs Sprint