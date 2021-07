Qualifs Sprint - Verstappen dame le pion à Hamilton

Pour ces premières Qualifications Sprint de l'Histoire de la Formule 1 au Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton s'élançait de la position de pointe grâce au meilleur temps qu'il a réalisé en Q3, avec Max Verstappen à ses côtés. Valtteri Bottas et Charles Leclerc occupaient la deuxième ligne pour cette course qualificative de 17 tours à Silverstone.

La première inconnue était les pneus : lesquels adopter sur cette distance de course d'une centaine de kilomètres ? La plupart des pilotes ont opté pour les mediums, mais Bottas était en tendres, tout comme Fernando Alonso, Esteban Ocon et Kimi Räikkönen. Par ailleurs, Bottas, Sebastian Vettel et Lance Stroll disposaient de gommes rodées (ayant effectué trois tours pour les deux premiers, un tour pour le troisième).

Avec les pneus à bandes rouges, Bottas pariait clairement sur un meilleur envol à l'extinction des feux. Pari perdant, puisqu'il est resté troisième... tandis que Verstappen prenait l'avantage sur Hamilton ! Ce dernier a tenté de riposter par l'extérieur dans Copse, sans succès. Fernando Alonso, en revanche, a pris un départ phénoménal, se propulsant de la onzième à la cinquième place, devant Norris, Pérez et Ricciardo.

Plus loin, une touchette entre George Russell et Carlos Sainz, qui bataillaient pour la neuvième place, a envoyé la Ferrari hors piste à Brooklands. Sainz a chuté à la seizième place. Enfin, les Haas se sont accrochées au premier virage, Nikita Mazepin partant en tête-à-queue.

Pérez part à la faute

Au cinquième tour, Pérez a perdu le contrôle de sa Red Bull à Chapel et a évité le mur de justesse, mais son excursion dans les graviers l'a vu rétrograder à la 19e place, juste devant Mazepin. Quelques instants plus tard, Norris a pris l'avantage sur un Alonso qui faisait office de bouchon pour la cinquième position. Ricciardo a fait de même dans la neuvième boucle, de manière très propre, dans l'enchaînement des virages 3 et 4. Le pilote Alpine était en difficulté avec ses gommes tendres dans les derniers tours, mais il a résisté aux assauts de Sebastian Vettel jusqu'au bout.

C'est en tout cas Max Verstappen qui s'élancera de la pole position du Grand Prix de Grande-Bretagne grâce à son succès ce samedi, devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Charles Leclerc sera à nouveau en deuxième ligne, suivi par les McLaren. Septième, Fernando Alonso a fait la bonne opération du jour. Carlos Sainz, quant à lui, a sauvé les meubles : il est remonté de la 16e à la 11e place après l'incident avec George Russell. Sergio Pérez, en revanche, a finalement abandonné et s'élancera bon dernier ce dimanche.

Grand Prix de Grande-Bretagne - Qualifs Sprint