Qualifs - Verstappen assomme la concurrence, Leclerc partira en pole

Q1 - Leclerc leader, Ricciardo piégé par les limites de piste

Alors que le début de la séance était prévu pour 17 heures, la direction de course a préféré la décaler de dix minutes du fait des conditions météorologiques. La séance qualificative de la F2, remportée par Oliver Bearman (Prema), a d'ailleurs été largement perturbée par la pluie.

Avant même le passage du feu au vert en bout de pitlane, de nombreux pilotes attendaient patiemment les uns derrière les autres. Les premiers à s'être élancés sur la piste détrempée de Spa-Francorchamps ont été les deux Mercedes, en pneus intermédiaires. À l'inverse, Logan Sargeant, qui a touché le rail lors de la première séance d'essais libres, a dû attendre avant de sortir en piste. Son écurie a décidé de changer la boite de vitesses de la FW45 portant le numéro 2.

Le premier temps de référence a été inscrit par Lando Norris (2'01"874). Il devançait alors les deux Mercedes de Lewis Hamilton (2'02"280) et de George Russell (2'02"360). Toutefois, la piste s'asséchait tour après tour, passage après passage. Les chronos ont donc continué de tomber au fur et à mesure de la Q1.

À sept minutes de la fin de cette première partie des qualifications, Lando Norris s'est fait une grosse frayeur dans le troisième secteur. Le jeune Britannique est sorti à haute vitesse dans le gravier, l'obligeant à passer aux stands pour vérifier l'état de son plancher et son aileron avant.

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen, leader du championnat, a par la suite inscrit son nom en tête de la feuille des temps. Toutefois, il a vu son temps être battu par le poleman de la semaine dernière, Lewis Hamilton. Les cinq pilotes provisoirement éliminés étaient Ricciardo, Albon, Sargeant, Magnussen et Hülkenberg. Le dernier pilote qualifié était Lance Stroll.

Sur une dernière tentative, Charles Leclerc a signé le meilleur temps final de la Q1 (1'58"300). Le Monégasque a devancé Max Verstappen (+0"215) et Lewis Hamilton (+0"263). Daniel Ricciardo a vu son temps être annulé par la direction de course, reléguant l'Australien dans la zone des pilotes éliminés.

Éliminés en Q1 : Albon, Zhou, Sargeant, Ricciardo, Hülkenberg

Q2 - Verstappen dernier qualifié, Alpine n'ira pas plus loin

C'est toujours avec des pneus intermédiaires que les pilotes ont entamé cette seconde partie de qualifications. Oscar Piastri a toutefois indiqué à son ingénieur qu'il serait bientôt possible de passer aux slicks.

Alors qu'une trajectoire sèche se dessinait sur la piste belge, Max Verstappen est allé signer un très bon chrono en 1'55"535. Le double Champion du monde reléguait son premier poursuivant, Sergio Pérez, à plus de quatre dixièmes. Plusieurs pilotes se sont loupés dans cette première partie de Q2. En effet, les deux Mercedes de Russell et d'Hamilton, ainsi que la Ferrari de Carlos Sainz, se trouvaient dans la zone rouge.

À six minutes de la fin de cette seconde partie des qualifications, les pilotes ont plongé dans la voie des stands pour chausser la gomme tendre. Le premier à avoir entamé un tour avec ce composé a été Valtteri Bottas. Toutefois, cette option ne semblait pas payer, l'ancien pilote Mercedes se retrouvait déjà à huit secondes du temps de Max Verstappen à la fin du deuxième secteur.

Le premier pilote à être parti à la faute a été Esteban Ocon. Au volant de son Alpine, le Français est allé heurter le mur, endommageant son aileron avant. Le coéquipier de Pierre Gasly a été forcé de rentrer aux stands, voyant ses espoirs de passages en Q3 partir en fumée.

Esteban Ocon (Alpine)

En effet, sur la piste, les pneus tendres commençaient à enfin fonctionner, faisant chuter les temps. Max Verstappen échappe de peu à une élimination en Q2. Dixième au passage du drapeau à damier, le double Champion du monde échappe de peu à une élimination en Q2.

Le meilleur temps de la Q2 a été signé par Oscar Piastri (1'51"534). Le pilote McLaren a devancé Carlos Sainz (+0"177) et Charles Leclerc (+0"483). La Q3 s'est déroulée avec les cinq meilleures écuries de ce début de championnat, à savoir Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Ferrari et McLaren.

Éliminés en Q2 : Tsunoda, Gasly, Magnussen, Bottas, Ocon

Q3 - Verstappen est le plus rapide

Sans jamais prendre le record du moindre secteur, Charles Leclerc est toutefois allé signer le meilleur temps provisoire de la Q3. Le pilote monégasque a enregistré un très beau chrono en 1'47"991. Max Verstappen suivait à un peu plus d'un dixième (+0"128) devant Carlos Sainz (+0"421), Oscar Piastri (+0"578) et Lando Norris (+0"770).

Poursuivant sur la même lancée, Charles Leclerc a amélioré son premier secteur. Toutefois, ce premier chrono de référence a été successivement battu par Fernando Alonso et Max Verstappen. Au passage du drapeau à damier, Verstappen est venu clore les débats en reléguant Charles Leclerc, deuxième à plus de huit dixièmes. Sergio Pérez, Lewis Hamilton et Carlos Sainz ont complété le top 5.

Pénalisé de cinq places pour avoir, une nouvelle fois, changé de boîte de vitesses, le double Champion du monde s'élancera de la sixième marque sur la grille de départ. La première ligne sera donc composée de Charles Leclerc et de Sergio Pérez.

Grand Prix de Belgique - Qualifications

Q1

Q2