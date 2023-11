Qualifs - Verstappen évite la pluie et tire son épingle du jeu

Q1 - La pluie est attendue

Le début des qualifications du Grand Prix de São Paulo a été repoussé de plusieurs minutes afin de permettre aux commissaires de nettoyer le circuit d'Interlagos. L'unique séance d'essais libres, format sprint oblige, a été le théâtre de plusieurs crevaisons en raison de débris sur le tarmac, sali par la boue également. Au niveau des conditions, il faisait 30°C dans l'air et 40°C sur la piste au coup d'envoi de la Q1, les nuages étant toujours aussi sombres.

Peut-être en prévision de la pluie, les pilotes n'ont pas attendu pour prendre la piste. Dernier des EL1, Oscar Piastri a signé le meilleur temps provisoire de la séance en 1'11"494, ce qui a été battu par plusieurs pilotes dont Max Verstappen, les deux représentants de Mercedes et Lando Norris, leader avec un temps de 1'10"623. Les pilotes Ferrari, qui ont bouclé leur premier relais qualificatif avec des gommes tendres usées, étaient tous les deux dans la zone rouge.

Mais pour leur seconde tentative chronométrée, Charles Leclerc est remonté au premier rang (1'10"472) et Carlos Sainz au quatrième. Compte tenu de la menace de pluie, les stratégies en matière de tour rapide ont varié, et les améliorations ont été constantes. George Russell a été le plus rapide en 1'10"340 mais s'est fait remarquer par la direction de course pour avoir gêné Pierre Gasly dans la voie de sortie des stands, tout comme les pilotes Alpine ! Très en forme à Mexico, les AlphaTauri ont été éliminées, Yuki Tsunoda rejetant la faute sur... Hamilton.

Éliminés en Q1 : Tsunoda, Ricciardo, Bottas, Sargeant, Zhou

Q2 - Le top 10 en moins de quatre dixièmes

Sous un ciel toujours plus menaçant, des gouttes de pluie commençant déjà à tomber dans les stands, la Q2 a été lancée, toujours avec une longue file d'attente au bout de la pitlane. Verstappen s'est chargé de prendre le meilleur temps en 1'10"162, avec un dixième d'avance sur les McLaren de Norris et Piastri.

Une deuxième tentative a vu Sainz prendre la deuxième place, avec 92 millièmes de retard sur Verstappen, et Russell la troisième. En raison d'un travers au virage 4, Hamilton ne pointait qu'au septième rang. Mais le Britannique a amélioré sa marque par la suite et s'est assuré d'entrer en Q3. Le rythme des McLaren, Red Bull, Mercedes, Ferrari et Aston Martin a été extrêmement compétitif. Ces dix pilotes ont terminé aux dix premières positions, le leader Lando Norris, auteur d'un 1'10"021 en fin de Q2, comptant à peine 0"354 d'avance sur Lance Stroll, dixième.

Éliminés en Q2 : Hülkenberg, Ocon, Gasly, Magnussen, Albon

Q3 - Un seul tour pour se qualifier

Dans un remake de la séance de qualifications de 2022, de nombreux pilotes faisaient la queue au bout de la voie des stands alors que la pluie était encore attendue mais pouvait s'abattre à tout moment. Verstappen a été l'un des premiers à prendre la piste, et il a été inspiré : le triple Champion du monde a été l'auteur d'un 1'10"727, qui n'a pu être battu. À l'inverse, McLaren a eu tout faux en patientant avant d'envoyer ses deux pilotes en piste. Cela a eu pour effet de condamner les chances de Norris, septième sur la ligne, et de Piastri, parti en tête-à-queue au virage 12.

Au final, la pluie est arrivée et a donc scellé l'issue de la Q3, qui s'est jouée sur un seul tour. Verstappen et Leclerc s'élanceront en première ligne dimanche, Stroll et Alonso (qui ont aussi signé leur temps assez tôt) sont respectivement troisième et quatrième, devant les Mercedes de Hamilton et Russell. Sainz, huitième, et Pérez, neuvième, ont également été piégés par le changement de conditions.

Grand Prix de São Paulo - Qualifications

Q1