Qualifs - Verstappen un rien devant les Ferrari, la pole en danger

Max Verstappen s'est offert la 18e pole position de sa carrière en F1 mais celle-ci pourrait être remise en cause par une gêne dangereuse de Lando Norris en début de Q3. Pour la seconde séance de qualifications d'affilée, les trois premiers se tiennent en moins d'un dixième puisque les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz ont respectivement échoué à 0"010 et 0"057 de la première place.

Q1 - Gasly sorti d'entrée

C'est sur le sec que débutent et vont se dérouler les qualifications, alors que les premières voitures quittent les stands avec 20°C dans l'air et 27°C au sol. Pour Charles Leclerc, il faut attendre (un peu) car la Ferrari est toujours sur les tréteaux au moment où débute cette Q1. Les AlphaTauri sont longtemps les seules monoplaces à signer des temps ; étonnamment, les Mercedes débutent leur séance en pneus mediums et sont les seules dans ce cas.

Max Verstappen se hisse aux commandes en 1'30"2, avec les deux Ferrari à ses trousses. Les Mercedes chutent rapidement dans la hiérarchie, au point d'être repoussées en zone d'élimination, et ressortent logiquement pour effectuer leur second relais en pneus tendres. Au terme de cette seconde tentative, George Russell et Lewis Hamilton se hissent dans le top 8 provisoire.

Avant la dernière tentative et alors que les cinq leaders restent tranquillement au stand, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel et les deux Williams figuraient aux cinq dernières places, Alex Albon ayant vu son premier temps être supprimé pour non respect des limites de piste. Finalement, une Aston Martin en remplace une autre puisque Lance Stroll se fait piéger, tout comme Pierre Gasly qui se plaint entre autres de problèmes de freins.

Éliminés en Q1 : Albon, Gasly, Magnussen, Stroll et Latifi.

Q2 - Vettel sort Ricciardo pour un rien

Les Ferrari attaquent d'entrée, avec Sainz et Leclerc tous deux en 1'30"4, mais Verstappen fait mieux en 1'30"3. Alonso parvient à demeurer sous la barre des deux dixièmes mais, au terme de cette première tentative les écarts sont très serrés derrière puisque l'on retrouve Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Hamilton, Fernando Alonso, Sergio Pérez et Russell à trois dixièmes, Valtteri Bottas clôturant le top 10 à plus d'une demi-seconde. Seule surprise dans la zone rouge à ce stade, la présence de Lando Norris au 11e rang seulement.

Dans les dernières minutes, Verstappen et les deux Ferrari restent au chaud dans les stands, alors que les autres se lancent à l'assaut du chrono : Pérez se met à l'abri en s'offrant la meilleure marque en 1'29"9, Alonso la deuxième en 1'30"3. Améliorations également pour Ocon, Hamilton, Russell, Norris et Vettel qui complètent le top 10. Ricciardo n'est pas parvenu à maintenir sa place en Q3, pour 0"003 face à son ancien équipier chez Red Bull.

Éliminés en Q2 : Ricciardo, Tsunoda, Zhou, Schumacher et Albon.

Q3 - Verstappen, la pole en danger

La première tentative voit Verstappen signer le meilleur temps d'emblée en 1'29"304 mais le Néerlandais, avant son tour, s'est rendu coupable d'une gêne assez étrange qui a bien failli provoquer un accrochage très dangereux avec Norris à la sortie du 130R sans la manoeuvre d'évitement du Britannique, obligé de passer par l'herbe alors qu'il était à haute vitesse. Derrière le Néerlandais, Leclerc signe un temps à 0"253, Sainz à 0"398, Pérez à 0"690. Alonso est le premier pilote au-dessus de la seconde, alors que Vettel (qui ne peut réaliser qu'un tour car il n'a plus qu'un train de pneus neufs) se hisse au sixième rang avant de saluer et remercier de façon émouvante, à la radio, le circuit de Suzuka.

Alors que les commissaires indiquent qu'ils vont se saisir de l'incident Verstappen-Norris après la séance, les pilotes se lancent dans leur ultime tentative. Leclerc donne tout mais échoue à 0"010 de la marque de la Red Bull #1 et Sainz à 0"057 ! À noter que dans sa dernière tentative chronométrée, Verstappen perd une pièce à la suite d'un passage trop appuyé sur un vibreur.

Pérez se maintient au quatrième rang, alors qu'Ocon réalise un superbe top 5, Hamilton signant quant à lui le sixième temps en étant le dernier pilote sous la seconde. Alonso, Russell, Vettel et Norris ferment le top 10.

