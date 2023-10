Qualifs - Verstappen impérial dans le money time

Q1 - Stroll, encore et toujours

C'est à l'occasion de cette Q1 que les 20 pilotes ont pris la piste de nuit pour la première fois du week-end. Alors que Max Verstappen trouvait la Mercedes de George Russell sur son chemin, c'est Fernando Alonso qui a donné le ton dans la première moitié de ce segment avec un temps de 1'25"685, sept dixièmes plus rapide que ses poursuivants : Esteban Ocon, Charles Leclerc et Verstappen. Cependant, les Ferrari et les Red Bull n'avaient roulé qu'en pneus usés. Les Mercedes, elles, n'avaient pas encore réalisé leur premier tour lancé.

Russell et Hamilton se sont finalement hissés dans le top 3 en 1'25"908 et 1'26"093 respectivement ; Lance Stroll, Zhou Guanyu, Liam Lawson, Kevin Magnussen et Lando Norris, dont un chrono compétitif (1'26"043) a été supprimé pour non-respect des limites de la piste, se retrouvaient dans la zone rouge.

Norris s'est finalement qualifié aisément avec le second temps en 1'25"131, seulement devancé par Verstappen, qui a tourné en 1'25"007. Alonso, Leclerc et Oscar Piastri complétaient le top 5. Les qualifications se sont arrêtées là pour Logan Sargeant, éliminé sur le fil par son coéquipier Alexander Albon, ainsi que Stroll, Lawson, Magnussen et Zhou. C'est la quatrième élimination en Q1 consécutive du pilote Aston Martin.

Éliminés en Q1 : Sargeant, Stroll, Lawson, Magnussen, Zhou

Q2 - Sainz et Pérez éliminés

Verstappen a continué sur sa lancée en Q2, avec le premier tour du week-end en moins de 85 secondes : 1'24"758. Il devançait Russell de deux dixièmes ; Lewis Hamilton, Pierre Gasly et Alonso étaient relégués à plus de quatre dixièmes. Piastri, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Valtteri Bottas et Norris risquaient toutefois l'élimination à cinq minutes du drapeau à damier, l'Anglais sans chrono représentatif.

Les McLaren se sont alors hissées au sommet de la hiérarchie, avec un 1'24"685 pour Norris et un 1'24"724 à l'actif de Piastri. Pendant ce temps, Sainz esquissait une étonnante danse dans un tour lent devant Verstappen dans un tour lancé, le Néerlandais ne comprenant pas à quoi jouait le pilote Ferrari. Ce dernier fait l'objet d'une enquête pour pilotage erratique.

C'est finalement Hamilton qui a signé le meilleur temps en 1'24"381, avec un dixième d'avance sur Verstappen. Contre toute attente, Sainz et Sergio Pérez ont pris la porte, le dixième chrono du Mexicain ayant été supprimé pour non-respect des limites de la piste. Yuki Tsunoda, Albon et Hülkenberg ne se sont pas qualifiés pour la Q3 non plus, mais le Japonais n'a pas démérité, avec quatre millièmes de retard sur un Valtteri Bottas également brillant.

Éliminés en Q2 : Tsunoda, Sainz, Pérez, Albon, Hülkenberg

Q3 - Verstappen dominateur

La première salve de chronos a été très largement à l'avantage de Verstappen, auteur d'un temps de 1'23"778. Seul Norris s'en est rapproché en 1'24"088, mais ce chrono a été supprimé pour non-respect des limites de la piste, et de surcroît, le pilote McLaren a gêné la Ferrari de Leclerc, n'ayant pas été prévenu de l'arrivée du Monégasque derrière lui. Hamilton occupait ainsi la deuxième place en 1'24"305, devant Russell, Piastri et Leclerc.

Verstappen a commis une erreur dans sa dernière tentative, mais personne n'était en mesure de rivaliser avec son tour précédent. Pas même Norris, qui a tourné en 1'24"074... mais a encore dépassé les limites de la piste, après avoir rattrapé une dérobade de sa McLaren ! Son chrono a de nouveau été supprimé, et il s'est retrouvé dixième sur la grille.

Ainsi, c'est Russell qui s'est placé en première ligne avec neuf millièmes d'avance sur Piastri... du moins c'est ce qu'a longtemps cru l'Australien, avant que son temps ne soit également annulé alors qu'il était en pleine interview officielle. Piastri a ainsi chuté au sixième rang, derrière Hamilton, Alonso et Leclerc. Suivaient Gasly, Ocon et Bottas.

Grand Prix du Qatar - Qualifications

Q1