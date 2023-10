Qualifs - Verstappen sort large, Leclerc en profite

Lire aussi : Formule 1 EL1 - Verstappen leader avant les qualifs

Q1 - Les Aston Martin au tapis

Après une seule séance d'essais libres où les McLaren et les Aston Martin n'ont même pas chaussé les pneus tendres, le premier run des qualifications a été particulièrement serré, avec un top 8 qui se tenait en quatre dixièmes. Max Verstappen était le plus rapide en 1'36"470, suivi par Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Sergio Pérez, Lewis Hamilton, Oscar Piastri et Valtteri Bottas. Carlos Sainz, lui, était relégué à une seconde.

Cependant, on n'avait pas encore vu les Haas en piste : Nico Hülkenberg a signé le meilleur temps en 1"36"235, avant que Pierre Gasly fasse encore mieux avec un temps de 1'36"158. Leclerc a ensuite pris l'avantage en 1'36"119, Sainz étant le premier pilote à tourner en 1'35, ayant réalisé un tour en 1'35"824.

À cinq minutes du drapeau à damier, ce sont Alexander Albon, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Zhou Guanyu et Logan Sargeant qui étaient dans la zone rouge, le local de l'étape ayant vu son premier chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste. Avec seulement une demi-seconde d'avance sur Albon, même Verstappen, cinquième, était considéré comme vulnérable par Red Bull – à raison, compte tenu des chronos à venir. Le Champion du monde 2023 n'a rien laissé au hasard, signant un 1'35"346 pour prendre la tête du classement, même si Hamilton est finalement allé deux dixièmes et demi plus vite : 1'35"091. Lando Norris s'est hissé à 19 millièmes de son compatriote.

Plus loin, Magnussen et Zhou sont parvenus à se sauver, tout comme Ricciardo de justesse pour sa part. Les Williams ont été éliminées... et les Aston Martin aussi ! Hülkenberg, lui, a échoué à 22 millièmes de Ricciardo.

Éliminés en Q1 : Hülkenberg, Alonso, Albon, Stroll, Sargeant

Q2 - Pas de surprise dans le top 10

En Q2, la première salve de chronos a été à l'avantage de Verstappen en 1'35"491, mais la hiérarchie était extrêmement serrée : le top 8 se tenait en trois dixièmes, avec Piastri, Ocon, Gasly, Pérez, Russell, Hamilton et Tsunoda. Leclerc et Bottas étaient les derniers qualifiés provisoires, tandis que Ricciardo, Magnussen, Zhou, Sainz et Norris étaient en danger ; l'Ibère a trouvé Tsunoda sur son chemin dans son tour lancé, tandis que le pilote McLaren s'est également estimé gêné par le trafic et a dépassé les limites de la piste.

Les temps ont chuté dans le dernier run avec Leclerc en 1'35"004 et Verstappen à seulement quatre millièmes. Sainz et Norris ont composé leur ticket pour la Q3 sans problème, aux dépens de Tsunoda et Bottas. Ricciardo a vu son dernier chrono supprimé et s'est retrouvé 15e.

Éliminés en Q2 : Tsunoda, Zhou, Bottas, Magnussen, Ricciardo

Q3 - Verstappen commet une faute

C'est Leclerc qui a fixé la référence au début de la Q3, avec un temps de 1'34"829, 56 millièmes plus rapide que Hamilton. Verstappen était relégué à deux dixièmes et demi, estimant avoir été gêné par Pérez au début d'un tour ; le Mexicain, lui, avait sept dixièmes de déficit. Sainz et Gasly se sont placés entre les Red Bull, alors que les McLaren n'étaient que septième et huitième devant Ocon et Russell, ce dernier ayant vu son premier chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste.

Au bout du suspense, l'ultime confrontation a tourné à l'avantage de Leclerc, qui a amélioré son temps en 1'34"723. Verstappen a eu beau aller cinq millièmes plus vite, il n'a pas respecté les limites de la piste en sortant trop large de l'avant-dernier virage et se retrouve donc sixième sur la grille, derrière Norris, Hamilton, Sainz et Russell. Gasly, Ocon, Pérez et Piastri complètent le top 10.

Grand Prix des États-Unis - Qualifications

Q1

Q2