Qualifs - Verstappen ne laisse pas d'espoir à Hamilton

La nuit n'est pas encore totalement tombée sur le circuit de Sakhir mais les températures, elles, ont chuté par rapport aux EL3, avec 30°C dans l'air, 35°C sur la piste et un léger vent de nord-ouest. Même si des courses sprint qualificatives devraient faire leur apparition à trois reprises cette saison, les séances de qualifications "normales" demeurent organisées de la même façon : une Q1 de 18 minutes où les cinq pilotes les plus lents sont éliminés, une Q2 de 15 minutes où les cinq pilotes les plus lents sont éliminés et une Q3 de 12 minutes où les dix pilotes restants se disputent la pole.

Q1 - Honda au rendez-vous

George Russell est le premier en piste mais au terme de sa première tentative lancée, il rentre au stand. Nikita Mazepin connaît un nouveau tête-à-queue, cette fois dans l'avant-dernier virage, sans frais. Mick Schumacher signe le premier temps de cette séance, en 1'33"8, et la ruée hors des stands commence, l'ensemble des pilotes ayant logiquement choisi les pneus tendres (rouges).

Au terme de la première salve, le temps de référence est signé par Max Verstappen en 1'30"4, 0"108 devant Yuki Tsunoda, 0"118 devant Sir Lewis Hamilton, 0"349 devant Pierre Gasly et 0"666 devant Sergio Pérez. Le Néerlandais demande à son écurie de vérifier son fond plat après un passage un peu large dans les virages 2-3 ; un petit élément, au moins, semble effectivement s'être détaché. La zone rouge est provisoirement occupée par Esteban Ocon, les deux Williams et les deux Haas.

La seconde salve voit notamment Charles Leclerc remonter au quatrième rang, Daniel Ricciardo au cinquième et surtout Fernando Alonso au septième ; Mazepin commet une nouvelle erreur au virage 1 qui déclenche un drapeau jaune dans le secteur 1. Peu après, un drapeau jaune est aussi brandi dans le second partiel : Carlos Sainz subit un ralentissement à la sortie du virage 8 et est quasiment à l'arrêt. Il parvient à rallier les stands mais cela oblige certains pilotes à lever le pied, dont Ocon, piégé dans la zone rouge, tout comme Sebastian Vettel qui ne signe que le 18e temps...

Éliminés en Q1 : Ocon, Latifi, Vettel, Schumacher et Mazepin.

Q2 - Pérez et Tsunoda perdent le pari des mediums

Les Mercedes, les Red Bull, les McLaren et les AlphaTauri s'élancent en pneus mediums (jaunes), pour tenter d'en faire leur train de départ pour la course. La première salve voit Hamilton réaliser 1'30"0, 0"233 devant Verstappen et 0"474 devant Bottas. En revanche, Pérez et Ricciardo voient leur temps annulé (passage trop au large au virage 4) et vont devoir retenter leur chance. Lando Norris et Sainz (pneus tendres) complètent donc le top 5, à six et sept dixièmes.

En revanche la forme des AlphaTauri est moins éclatante avec les huitième et neuvième temps au terme de cette tentative. Toutefois, les deux pilotes ressortent en gommes jaunes pour la seconde salve, alors que certains changent pour des rouges à l'image des McLaren et de Verstappen.

Cette seconde tentative voit les Ferrari se positionner en tête, toutes les deux en 1'30"0 (pneus tendres), Norris quatrième, Bottas cinquième, Ricciardo sixième, Gasly huitième, Alonso neuvième et Lance Stroll dixième. Déception pour Pérez qui ne parvient pas à accrocher la Q3, échouant à 0"035 du Canadien en mediums, tout comme Tsunoda qui cale au 13e rang, lui aussi avec ces gommes. Hamilton (mediums) et Verstappen (tendres) semblaient en capacité d'améliorer la meilleure marque mais n'ont pas été au bout de leur tour lancé.

Les deux Mercedes, Verstappen et Gasly seront les membres du top 10 qui s'élanceront en pneus mediums ce dimanche.

Éliminés en Q2 : Pérez, Giovinazzi, Tsunoda, Räikkönen et Russell

Q3 - Verstappen sans coup férir

L'explication finale voit désormais tous les pilotes monter des pneus tendres. Lors de la première salve, la barre des 1'30 tombe pour deux hommes, Verstappen et Hamilton, qui signent un temps en 1'29"5, le Néerlandais prenant un premier avantage de 0"023.

Derrière, Gasly est à 0"488, Bottas à 0"690 et Sainz à 1"010, devant les deux McLaren qui sont quant à elles à plus de 1,8 seconde de la tête. Pas de chrono en revanche pour Stroll, Leclerc et Alonso ; le Canadien sort entre les deux salves et se positionne devant Ricciardo et Norris, à 1"075 de la pole provisoire.

L'ultime tour lancé débute à un peu plus d'une minute du drapeau à damier avec Bottas comme leader de la meute. Si Hamilton parvient à se hisser très provisoirement en pole, en 1'29"3, Verstappen ne lui laisse toutefois pas la chance d'en profiter longtemps puisqu'il fait mieux de 0"388 et s'offre sa quatrième pole en carrière en signant 1'28"997. Finalement, Gasly est sorti du top 3 par Bottas et Leclerc mais il précède tout de même les McLaren. Sainz, Alonso et Stroll sont au-delà de la seconde d'écart et complètent le top 10.

