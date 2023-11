Qualifs - Verstappen en pole, Hamilton et Sainz en difficulté

Q1 - Sainz déjà dehors

Contrairement à l'accoutumée, il a fallu attendre quatre minutes pour voir des monoplaces en piste lors de cette Q1. La première salve de chronos a tourné à l'avantage de Max Verstappen en 1'24"160, avec deux dixièmes d'avance sur Lando Norris et quatre sur Charles Leclerc. Alexander Albon et Yuki Tsunoda complétaient le top 5 devant Sergio Pérez et Carlos Sainz, tandis qu'un George Russell à l'aise en essais libres n'était que neuvième, Lewis Hamilton pour sa part seulement 13e.

Juste derrière, les Aston Martin était aux portes de la zone rouge, où l'on retrouvait les deux pilotes les plus lents, Pierre Gasly et Kevin Magnussen, ainsi que les trois ayant vu leur premier chrono supprimé pour non-respect des limites de la piste : Logan Sargeant, Zhou Guanyu et Nico Hülkenberg.

Sargeant s'est ensuite hissé au quatrième rang, mais ce tour-là a été annulé également, entérinant son élimination à la dernière place. Zhou et Magnussen ne s'en sont pas sortis non plus, contrairement à Hülkenberg et Gasly, ce dernier de justesse. Valtteri Bottas a dégringolé dans la zone rouge... tout comme Sainz, auteur d'une ultime tentative médiocre, se plaignant d'avoir été gêné par Gasly – ce qui n'était pas une évidence au vu des images. Aux avant-postes, le top 5 était composé de Verstappen, Pérez, Tsunoda, Albon et Russell.

Éliminés en Q1 : Sainz, Magnussen, Bottas, Zhou, Sargeant

Q2 - Hamilton éliminé

Verstappen a dominé le premier run de Q1 grâce à un tour en 1'23"740, avec deux dixièmes d'avance sur Norris, quatre sur Pérez et cinq sur Oscar Piastri, mais le Néerlandais était le seul pilote en pneus neufs. Il a donc fallu attendre la fin de cette phase pour découvrir une hiérarchie véritablement représentative.

Verstappen a toutefois conservé l'avantage, Leclerc et Russell se rapprochant à moins de trois dixièmes, Gasly à 0"338. Plus loin, la surprise était l'élimination d'un Hamilton en difficulté depuis le début du week-end, aux côtés d'Esteban Ocon, Lance Stroll, Albon et Daniel Ricciardo. "Il y a quelque chose qui cloche sur cette voiture", a estimé le septuple Champion du monde à la radio.

Éliminés en Q2 : Hamilton, Ocon, Stroll, Albon, Ricciardo

Q3 - Verstappen confirme

En Q3 également, Verstappen était le seul pilote en pneus neufs dans le premier run. Il a donc logiquement établi la référence provisoire en 1'23"445, devançant Norris de quatre dixièmes, Piastri de cinq dixièmes, puis Russell et Pérez de sept dixièmes. Suivaient Tsunoda, Hülkenberg, Alonso, Leclerc et Gasly.

Les McLaren ont toutefois échoué à chiper le meilleur temps à Verstappen par la suite, Norris ne parvenant pas à améliorer tandis que Piastri n'a tourné qu'en 1'23"782. Leclerc a fait mieux en 1'23"584, mais c'était insuffisant pour signer la pole position. Verstappen n'a pas amélioré non plus, mais son second tour lui aurait également octroyé la première place : 1'23"550. Russell a pris la quatrième position à six milièmes de Piastri ; suivaient Norris, Tsunoda, Alonso, Hülkenberg, Pérez et Gasly – ces deux derniers ayant vu leur ultime tentative annulée pour non-respect des limites de la piste.

À noter que Piastri et Gasly font l'objet d'une enquête des commissaires pour un cas de gêne.

Grand Prix d'Abu Dhabi - Qualifications

Q1

Q2