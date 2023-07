Qualifs - Verstappen en pole, McLaren brille à domicile

Q1 - Pérez éliminé, Alonso a eu chaud

Après un début de journée perturbé par des averses, la piste de Silverstone était quasiment sèche au début de la Q1, ce qui n'a pas empêché les Ferrari, les Haas et la Williams de Logan Sargeant de faire un tour d'installation en intermédiaires – lequel a finalement été une perte de temps plus qu'autre chose.

Le premier run a été marqué par un tête-à-queue de Lewis Hamilton à Stowe, mais le pilote Mercedes n'allait pas rester longtemps dans la zone rouge. Pendant ce temps, Max Verstappen était le plus rapide en 1'33"535, avant que Fernando Alonso ne prenne les devants en 1'31"437. Le pilote Aston Martin était en grande forme, ayant ensuite amélioré en 1'30"730, mais Verstappen a fait mieux de justesse : 1'30"719.

À cinq minutes du drapeau à damier, ce sont Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Logan Sargeant (auteur d'une excursion dans l'herbe), Valtteri Bottas et Alexander Albon qui étaient en danger d'élimination. Ce dernier, particulièrement performant depuis le début du week-end, n'est tout simplement pas parvenu à réaliser un bon tour. Or, le drapeau rouge a été agité à trois minutes du terme de la séance lorsque Magnussen a immobilisé sa Haas en bord de piste.

Avant que la séance ne soit relancée, coup de théâtre chez Red Bull : Verstappen a percuté le muret des stands en sortant de son garage. Plus de peur que de mal, simplement un aileron avant endommagé.

Avec des conditions de piste meilleures que jamais, tous les pilotes étaient en action avec une seule chance pour ces dernières minutes. Avec une hiérarchie complètement chamboulée : Lando Norris a signé le meilleur temps devant Charles Leclerc, George Russell, Hamilton et Verstappen. Pendant ce temps ont été éliminés Magnussen, De Vries, Zhou, Tsunoda et surtout... Sergio Pérez, à 0"019 d'Alonso !

Chez Ferrari, l'ambiance était tendue après que Sainz a doublé Leclerc dans l'avant-dernier virage alors qu'ils préparaient leur dernière tentative lancée. "Sympa Carlos, sympa ! Beau dépassement dans le dernier virage !" a lâché Leclerc avec ironie à la radio.

Éliminés en Q1 : Pérez, Tsunoda, Zhou, De Vries, Magnussen

Q2 - McLaren aux avant-postes

Arrêté en bord de piste en fin de Q1, Bottas n'a pas pu participer à ce second segment. C'est Norris qui était le plus rapide lors du premier run avec un chrono de 1'29"427, tout juste 0"044 plus rapide que Pierre Gasly et 0"078 devant Verstappen, tandis que son avance sur son coéquipier Oscar Piastri était de 0"139. Alonso a ensuite signé le meilleur temps en 1'29"052, un dixième plus rapide qu'Albon, alors que les Mercedes en pneus usés étaient dans la zone rouge aux côtés de Hülkenberg, Sargeant et évidemment Bottas.

Les chronos ont dégringolé dans les cinq dernières minutes. Verstappen, Piastri et Hamilton se sont succédé en tête du classement, à quelques millièmes les uns des autres, avant que Norris ne les relègue à une demi-seconde. Le meilleur temps est finalement revenu à Verstappen en 1'27"702 devant les McLaren. Russell a eu chaud avec seulement un dixième d'avance sur l'élimination, mais ce sont Hülkenberg, Stroll, Ocon et Sargeant qui n'ont pas vu la Q3 – non sans bisbille entre Ocon et Stroll dans la préparation d'un tour lancé.

Éliminés en Q2 : Hülkenberg, Stroll, Ocon, Sargeant, Bottas

Q3 - Verstappen l'emporte devant les McLaren

Le premier run de Q3 a vu Verstappen reléguer la concurrence (à commencer par Hamilton, Piastri et Leclerc dans un mouchoir de poche) à plus de six dixièmes grâce à un tour en 1'27"084, mais le pilote Red Bull était le seul en pneus neufs. Tout restait donc à jouer dans les derniers instants de la séance.

Leclerc a lancé les hostilités en 1'27"136, suivi par Sainz en 1'27"148 et Russell en 1'27"155. On a un temps cru que Norris allait pouvoir arracher la pole position grâce à un temps de 1'26"961, mais Verstappen a repris son dû en 1'26"720. McLaren aura toutefois brillé, avec la troisième place de Piastri également.

Grand Prix de Grande-Bretagne - Qualifications

Q1

Q2

Q3