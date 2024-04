Qualifs - Verstappen un rien devant Pérez pour la pole

Q1 - Verstappen frappe fort, Stroll chute

Au terme de la première salve de tours rapides, Max Verstappen occupe la tête grâce à un chrono de 1'28"866. Aucun autre pilote ne parvient à passer sous la barre des 89 secondes au tour, Fernando Alonso étant le mieux placé des rivaux du Néerlandais mais accusant un retard de près de quatre dixièmes. Mercedes confirme sa bonne forme des EL3 tandis que la situation chez Ferrari est préoccupante : Carlos Sainz est à plus de six dixièmes de Verstappen et Charles Leclerc à une seconde pleine...

À quelques minutes de la fin de séance, l'on trouve Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Logan Sargeant, Kevin Magnussen et Zhou Guanyu dans la zone rouge. Williams fait le pari de relâcher ses pilotes plus tôt, pour éviter les bouchons en sortie des stands et bénéficier d'un meilleur tour de chauffe, au prix d'une piste moins performante, et cela s'avère payant pour Alexander Albon, qui valide son ticket pour la Q2. Esteban Ocon hisse son Alpine pour la deuxième fois de suite en Q2 et Lance Stroll est le grand perdant de l'histoire : le Canadien est éliminé alors que son coéquipier se classe deuxième !

Éliminés en Q1 : Stroll, Gasly, Magnussen, Sargeant, Zhou

Q2 - Un top 5 très serré

Déjà très rapide en Q1, Verstappen enfonce le clou en Q2 avec un temps de 1'28"740. Mais cette fois-ci, la concurrence offre une belle réponse. Sergio Pérez est à 12 millièmes, Lando Norris à deux dixièmes mais avec le record dans le premier secteur. Alonso et Sainz complètent un top 5 qui se tient en moins de quatre dixièmes. Pour les pilotes Mercedes en revanche, le débours sur le leader est d'une seconde.

Les secondes tentatives voient Lewis Hamilton remonter troisième, à plus d'un dixième. George Russell améliore également mais ce n'est pas suffisant pour intégrer le top 5. Derrière, Hülkenberg et Daniel Ricciardo occupent tour à tour la dernière place qualificative pour la Q3 mais Yuki Tsunoda les coiffe au poteau pour une poignée de millièmes !

Éliminés en Q2 : Ricciardo, Hülkenberg, Bottas, Albon, Ocon

Q3 - Verstappen pour 66 millièmes

Verstappen a été l'auteur du meilleur temps en Q1 et en Q2 mais les écarts se sont resserrés au fil des qualifications, ce qui laisse ouverte la lutte pour la pole position. Hamilton frappe le premier avec un temps de 1'28"766, ni Russell ni Alonso peuvent faire mieux. Mais ce n'est pas assez pour faire chuter Verstappen, qui propose sur la ligne un chrono de 1'28"240 !

Norris prend la deuxième place provisoire, à plus de deux dixièmes, et sépare ainsi les deux pilotes Red Bull. Sainz est quatrième, Piastri cinquième, tandis que Leclerc reste dans le garage : il n'aura qu'un tour pour se qualifier.

Le Monégasque ne négocie que le septième temps, à une demi-seconde, au moment où les neuf autres pilotes quittent les stands pour l'ultime assaut. Pérez se rapproche à quelques millièmes de son coéquipier, qui abaisse la marque à 1'28"197. Norris descend en deuxième ligne, au troisième emplacement, et devance Sainz et Alonso. Piastri, Hamilton, Leclerc, Russell et Tsunoda complètent le top 10.

Grand Prix du Japon - Qualifications

Q1