La quarantaine va être assouplie pour la F1 en Grande-Bretagne

La nouvelle de cet assouplissement des règles de quarantaine à l'entrée sur le territoire britannique intervient à la veille de l'officialisation attendue d'une première partie du calendrier du Championnat du monde 2020, qui devrait concerner huit dates européennes, dont deux Grands Prix sur le circuit de Silverstone les 2 et 9 août.

Il n'y aura cependant pas de blanc seing et de véritable exemption, simplement une certaine flexibilité qui devrait être garantie par le gouvernement pour le personnel lié à une discipline qui voyage en Grande-Bretagne, à la condition qu'un plan détaillé des voyages effectués et des mouvements dans le pays soit approuvé. Ce relâchement des restrictions devrait également permettre l'organisation de matchs de football comptant pour la Ligue des Champions de l'UEFA, ainsi que la tenue d'épreuves internationales de cricket.

Lire aussi : Mercedes opposé au projet de courses sprint à grille inversée dès 2020

La Formule 1 travaille depuis le début de la crise liée à la pandémie de COVID-19 pour mettre en place un plan permettant d'organiser des courses avec un nombre réduit de personnes sur les circuits. La semaine passée, le Conseil Mondial du Sport Automobile a voté la limitation du nombre de personnes à 80 par équipe lors des manches, dont 60 au maximum peuvent être du personnel opérationnel.

Le contrôle strict des voyages effectués et des lieux de résidence des équipes britanniques qui se rendront sur le continent avant d'en revenir et de Ferrari, Alfa Romeo, AlphaTauri, Renault et Pirelli quand ils se rendront à Silverstone entre évidemment dans la stratégie de la discipline. Ce projet englobe également la F2, la F3 et la Porsche Supercup.

"Nous saluons les efforts du gouvernement pour que le sport de haut niveau puisse continuer à être pratiqué et son soutien pour notre retour à la compétition", a déclaré un porte-parole de la F1 à Motorsport.com. "Nous maintiendrons un étroit dialogue avec eux dans les prochaines semaines alors que nous nous préparons à commencer notre saison lors de la première semaine de juillet."

Comme Motorsport.com vous le rapportait précédemment, la saison 2020 va débuter par deux courses en Autriche, suivies par la Hongrie, deux courses en Grande-Bretagne, puis les GP d'Espagne, de Belgique et d'Italie. Pour la suite de la campagne, les choses restent à finaliser. Ce programme devrait être annoncé ce lundi par Chase Carey.

Related video