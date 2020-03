Les statistiques de la quarantaine !

Une quarantaine de victoires d'écart ! 1 / 15 Photo de: LAT Images C'est ce qui différencie le palmarès de succès de Michael Schumacher, détenteur du plus grand nombre de victoires de l'Histoire de la F1 (91) d'Alain Prost, qui évolue au quatrième rang de ce classement avec 51 réalisations. Prost compte deux succès de moins que Vettel, lui aussi quadruple Champion du monde, tandis que Lewis Hamilton, qui est à encore une couronne mondiale de Schumacher, n'a plus que 7 succès à obtenir pour égaler l'Allemand.

Une quarantaine d'abandons (et plus !) 2 / 15 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Kimi Räikkönen et Romain Grosjean affichent une statistique peu enviable : ils sont les pilotes F1 en activité ayant le plus abandonné en Grand Prix et les seuls parmi eux à l'avoir fait plus d'une quarantaine de fois (69 et 47 fois). Pour l'anecdote, Alexander Albon est le pilote F1 de l'Histoire ayant le moins abandonné en pourcentage : un unique abandon (4,76%) depuis ses débuts dans la catégorie reine.

Une quarantaine de fois hors du top 10 ! 3 / 15 Photo de: LAT Images Aussi incroyable que celui puisse paraître en 210 Grands Prix, Mercedes ne s'est même pas classé une quarantaine de fois en-dessous du top 10 en course en tant qu'équipe d'usine. Le tout en comptant ses participations dans les années 1950 ! Cela s'est produit en tout et pour tout 35 fois. Par ailleurs, les Flèches d'Argent ont signé 45 doublés en F1.

Une quarantaine d'années, tout court ! 4 / 15 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Jenson Button a soufflé 40 bougies le 19 janvier. Le Champion du monde 2009 a connu l'une des plus longues carrières de la discipline en étant présent de 2000 à 2017. L'Anglais dispose d'un palmarès de 15 victoires, 8 poles et 8 meilleurs tours. Il est monté sur le podium en F1 en 50 occasions.

Une quarantaine d'années, et toujours en F1 ! 5 / 15 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images Âgé de 40 ans, Kimi Räikkönen est le doyen de la grille F1 en 2020. Le Champion du monde 2007 aura 41 ans le 17 octobre.

Une quarantaine d'années, jamais atteintes… 6 / 15 Photo de: Indianapolis Motor Speedway La F1 a pleuré des dizaines de disparitions au fil des décennies. Nombre de grands pilotes n'ont jamais vu leur vie atteindre l'âge des 40 ans. C'est notamment le cas de Champions du monde, tels que Jochen Rindt (décédé à 28 ans), Mike Hawthorn (29 ans), Jim Clark (32 ans), Ayrton Senna (34 ans) ou encore Alberto Ascari (36 ans).

Une quarantaine de points ! 7 / 15 Photo de: LAT Images C'est ce qui sépare au palmarès de points inscrits en carrière Fernando Alonso (1899) et Kimi Räikkönen (1859). Les deux hommes occupent respectivement la 3e et 4e place des pilotes ayant inscrit le plus de points dans l'Histoire de la F1. Devant eux, on trouve bien évidemment Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. Michael Schumacher n'est que sixième, avec même moins de points que Nico Rosberg ! Il faut dire que les barèmes de points étaient très différents au fil des carrières de ces différentes générations de pilotes…

Une quarantaine de pilotes au palmarès plus riche ! 8 / 15 Photo de: Steve Etherington / Motorsport Images Pour entrer dans le top 40 des pilotes ayant décroché le plus de victoires en F1, il faut avoir signé au moins sept succès. C'est tout juste le cas de Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo (7). Max Verstappen (8) fait aussi partie de ce club. Les trois autres pilotes F1 en activité en ayant accumulé plus sont Kimi Räikkönen (21), Sebastian Vettel (52) et Lewis Hamilton (84).

Une quarantaine de secondes et troisièmes places ! 9 / 15 Photo de: Ferrari Media Center On se souvient de Michael Schumacher comme d'un vainqueur, mais l'Allemand est aussi le seul pilote de l'Histoire à avoir secoué le champagne depuis la deuxième place du podium plus de 40 fois (43) ! Lewis Hamilton, cependant, en est proche (39). Kimi Räikkönen, de son côté, est le seul pilote à avoir terminé plus de 40 fois un Grand Prix en troisième place de l'Histoire : il l'a fait en 45 occasions !

Une quarantaine de podiums ! 10 / 15 Photo de: David Phipps 22 pilotes ont signé plus de 40 podiums au cours de leur carrière F1. Le record absolu de Michael Schumacher (155) ne devrait plus tenir bien longtemps avec le score de Lewis Hamilton (151). Felipe Massa (41), Damon Hill et Mark Webber (42) ou encore Sir Jackie Stewart (43) évoluent juste au-dessus de cette ligne de démarcation des 40 réalisations.

Une quarantaine d'années en montant sur le podium ! 11 / 15 Photo de: Daimler AG 26 pilotes dans l'Histoire sont montés sur le podium au-delà de l'âge de 40 ans. Le dernier en date fut Michael Schumacher. Seuls neufs ont gagné après 40 ans, et l'on pense là forcément à Juan Manuel Fangio (photo). Luigi Faglioli, vainqueur du GP de France 1951 à l'âge de 53 ans et 22 jours, détiendra encore sans doute bien longtemps son record !

Une quarantaine de classements consécutifs ! 12 / 15 Photo de: Sutton Motorsport Images Nick Heidfeld détient une statistique assez unique puisqu'il est le seul pilote à avoir dépassé les 40 classifications consécutives en Grand Prix, entre le GP de France 2007 et le GP d'Italie 2009.

Une quarantaine d'années entre deux succès 13 / 15 Photo de: LAT Images C'est une quarantaine d'années (42 pour être précis) qu'il a fallu attendre pour voir un moteur Mercedes remporter un succès. La victoire en 1997 de David Coulthard sur le Grand Prix d'Australie a mis fin à un long chapitre blanc dans l'Histoire de la marque.

Une quarantaine de % de succès en F1 ! 14 / 15 Photo de: Indianapolis Motor Speedway On ose prendre le pari que vous n'aviez sans doute jamais entendu parler de William Vukovich (surnommé Vuckie). Et pourtant, cet Américain compte 40% de victoires (2) sur le nombre de courses auxquelles il a participé en Championnat du monde ! En effet, de 1950 à 1960, les 500 Miles d'Indianapolis comptaient comme des épreuves du Championnat du monde de F1 et c'est durant cette période que s'est illustré Bill Vukovich. Il est tragiquement décédé à l'âge de 36 ans, pendant l'édition 1955 des 500 Miles.