À quel point les F1 2022 ont-elles été plus lentes ?

La nouvelle réglementation technique de la Formule 1 introduite en 2022 n'avait clairement pas pour but d'améliorer la vitesse globale des monoplaces. Au contraire, il a rapidement été annoncé que l'objectif principal était justement de priver une partie des monoplaces de leur performance intrinsèque (notamment via la simplification aérodynamique) et/ou de la générer d'une manière qui soit moins préjudiciable aux luttes en piste (notamment via l'augmentation de la part de l'effet de sol dans la création d'appui).

Les instances prenaient ainsi le contrepied du précédent changement d'ampleur sur le plan technique, à savoir 2017, où les nouvelles règles avaient justement eu pour objectif d'améliorer les performances des F1, et notamment en virages. Si cela avait réussi, et ouvert la voie à une génération de monoplaces parmi les plus compétitives de l'Histoire, les effets nocifs sur les luttes en piste avaient été nombreux, à commencer par une augmentation des perturbations pour les voitures suiveuses et un élargissement des voitures (châssis et pneus).

Comparaison des temps en qualifications entre 2021 et 2022

Il était donc tout à fait attendu que les F1 version 2022, en sus plus lourdes de 46 kg que celles de 2021, soient plus lentes que leurs devancières. Globalement, même si chacun pouvaient y aller de ses prédictions, dont les plus précoces étaient parfois catastrophistes, la fourchette dans laquelle la baisse de performance était estimée dans les derniers mois avant les débuts en piste se situait entre une demi-seconde et deux secondes au tour, en fonction des tracés.

Et en se basant sur les meilleurs temps signés en Q3, force est de constater que, dans les situations comparables (météo, tracé), c'est bien dans cette fourchette que se situent la plupart du temps les écarts, avec comme "anomalie" le cas de Bakou où les temps sont quasiment identiques pour un circuit de plus de six kilomètres de long. Malgré tout, cette anomalie s'inscrit dans une tendance nette qui est que les F1 2022 sont moins en retrait sur les tracés disposants de très longues pleine charge.

Circuit Meilleur temps en Q3

2021 Meilleur temps en Q3

2022 (écart) Sakhir 1'28"997 1'30"558 (+1"561) Djeddah 1'27"511 1'28"200 (+0"689) Barcelone 1'16"741 1'18"750 (+2"009) Monaco 1'10"346 1'11"376 (+1"030) Bakou 1'41"218 1'41"359 (+0"141) Red Bull Ring 1'03"720 1'04"984 (+1"264) Paul Ricard 1'29"990 1'30"872 (+0"892) Hungaroring 1'15"419 1'17"377 (+1"958) Zandvoort 1'08"885 1'10"342 (+1"457) Monza 1'19"555 1'20"161 (+0"606) Austin 1'32"910 1'34"356 (+1"446) Mexico 1'15"875 1'17"775 (+1"900) Yas Marina 1'22"109 1'23"824 (+1"715) Écart moyen entre 2021 et 2022 +1"347

Comparaison des temps en qualifications entre 2019 et 2022

Peut-être plus intéressante est la comparaison avec l'année 2019. C'est en effet au cours de cette campagne que la réglementation 2021 (finalement repoussée à 2022 par la pandémie de COVID) avait été dévoilée.

À l'époque, le responsable monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, avait expliqué que les instances s'attendaient à des F1 "approximativement 3 à 3,5 secondes plus lentes au tour" par rapport à celles de 2019, sans toutefois que cela soit un objectif mais simplement un constat chiffré.

Dans ce domaine, là encore dans les cas comparables (météo, tracé), cette estimation s'avérait pessimiste puisque l'écart est plutôt entre une et trois secondes en fonction des circuits.

Circuit Meilleur temps en Q3

2019 Meilleur temps en Q3

2022 (écart) Sakhir 1'27"866 1'30"558 (+2"692) Bakou 1'40"495 1'41"359 (+0"864) Monaco 1'10"166 1'11"376 (+1"210) Paul Ricard 1'28"319 1'30"872 (+2"553) Red Bull Ring 1'03"003 1'04"984 (+1"981) Hungaroring 1'14"572 1'17"377 (+2"805) Spa 1'42"519 1'43"665 (+1"146) Monza 1'19"307 1'20"161 (+0"854) Suzuka 1'27"064 1'29"304 (+2"240) Austin 1'32"029 1'34"356 (+2"327) Mexico 1'14"758 1'17"775 (+3"017) Écart moyen entre 2019 et 2022

+2"083

Comparaison des temps en qualifications entre 2020 et 2022

Pour être complet, et même si l'échantillon de performances comparables est bien plus mince en raison d'un calendrier réduit et chamboulé par la pandémie, par les changements faits sur certains tracés ou encore par les conditions météo, il faut noter que, sans surprise, les F1 2020 sont encore un cran plus rapides que les monoplaces 2022 par rapport à celles de 2019 et 2021.

Cela s'explique principalement par le fait que l'année 2020 était la seconde année après une simplification des ailerons avant mise en place en 2019, avec une compréhension bien plus grande des enjeux dans ce domaine et une véritable stabilité réglementaire. Soulignons aussi que les modes moteur qualificatifs les plus performants étaient encore en vigueur jusqu'au GP d'Italie cette année-là, avant d'être de fait limités par l'obligation d'utiliser un seul mode entre qualifs et course. Enfin, il faut bien reconnaître que la Mercedes W11, qui a signé 15 des 17 poles cette saison-là, était particulièrement véloce et figure parmi les monoplaces les plus performantes de l'Histoire de la discipline dans l'exercice.

Par la suite, entre 2020 et 2021, les instances ont pris un certain nombre de mesures qui ont contribué à ralentir les F1 et à réduire leur potentiel aérodynamique.

Circuit Meilleur temps en Q3

2020 Meilleur temps en Q3

2022 (écart) Sakhir 1'27"264 1'30"558 (+3"294) Red Bull Ring 1'02"939 1'04"984 (+2"045) Hungaroring 1'13"447 1'17"377 (+3"930) Spa 1'41"252 1'43"665 (+2"413) Monza 1'18"887 1'20"161 (+1"274) Écart moyen entre 2020 et 2022 +2"636