Les premiers pas de Daniel Ricciardo chez McLaren n'ont pas été des plus fantastiques. Pour l'heure, l'Australien n'a pas été en mesure d'égaler les performances de son nouvel équipier, Lando Norris, qui occupe actuellement la troisième place du classement général. Au terme des trois premiers Grands Prix de la saison, Ricciardo a inscrit moins de la moitié des points de Norris. Pire, il a été éliminé dès la Q1 au Grand Prix du Portugal.

Malgré ce démarrage difficile, Andreas Seidl, directeur de McLaren, ne s'inquiète pas de la forme de la recrue de Woking, estimant que cela fait simplement partie de l'adaptation à un nouvel environnement de travail. D'après l'Allemand, le manque d'aisance de Ricciardo au volant de la MCL35M "ne lui permet pas d'attaquer continuellement" et certaines conditions de piste donnent l'impression que l'Australien est "sur le fil du rasoir".

"Je pense que nous avons vraiment fait un pas en avant [au Portugal], malgré la déception des qualifications", commente Seidl. "Nous devons simplement continuer à travailler avec [Ricciardo] afin d'améliorer cette situation. Comme toujours, ce n'est pas seulement dû au pilote, nous regardons aussi de notre côté pour voir comment nous pouvons l'aider avec les évolutions que nous apportons sur la voiture. Pour améliorer sa performance, peut-être que nous changerons des réglages."

Pour l'ancien pensionnaire de Renault comme pour n'importe quel autre pilote, de tels débuts sont mentalement difficiles à gérer. Seidl le confirme, en expliquant que la déception de l'auteur de sept succès en F1 est plus grande que celle de son équipe. "Bien sûr, c'est [Ricciardo] qui est probablement le plus déçu, parce qu'il sait qu'il a les capacités", déclare le directeur de McLaren. "Il est déçu de ne pas encore pouvoir extraire les performances de notre voiture. Mais il est aussi très expérimenté, je pense que notre équipe l'est aussi."

"Il est important de rester calme, de travailler sur ce processus d'intégration et d'adaptation ensemble. Je pense qu'il se sent très à l'aise et heureux dans l'équipe. Il est également très heureux de la façon dont nous gérons ensemble ce défi actuel. Je suis sûr à 100% que ce n'est qu'une question de temps, nous verrons alors Daniel signer à nouveau les performances que nous connaissons tous."

