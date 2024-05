Qu'est-ce que la triple couronne du sport automobile et qui l'a gagnée ?

Sponsorisé par

Devenir Champion du monde de Formule 1 est considéré par beaucoup comme l'accomplissement ultime dans le sport automobile. Mais et s'il existait un meilleur moyen de déterminer qui est le meilleur pilote au monde ? C'est là qu'intervient la triple couronne du sport automobile. Elle ne peut être décernée qu'au pilote ayant remporté des succès dans trois différentes disciplines automobiles. Alors, qu'est-ce que la triple couronne et quel pilote l'a déjà obtenue ?

Qu'est-ce que la triple couronne en sport automobile ?

La triple couronne se compose de trois courses, chacune mettant en valeur les compétences d'un pilote dans une discipline automobile différente. Elle comprend les 500 Miles d'Indianapolis, les 24 Heures du Mans et le Grand Prix de Monaco de Formule 1. Elles sont généralement considérées comme les trois courses les plus prestigieuses du sport automobile et ont lieu chaque année entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. La triple couronne n'est cependant pas un titre officiel, ce qui signifie qu'aucun trophée n'est décerné à celui qui la remporte.

L'Indy 500 est la plus ancienne de ces trois courses. Les pilotes ont parcouru pour la première fois les 500 miles de l'Indianapolis Motor Speedway en 1911, soit 12 ans avant la première édition des 24 Heures du Mans en 1923. Le GP de Monaco est la course la plus récente, la principauté ayant accueilli pour la première fois sa célèbre course en 1929, remportée par William Grove-Williams au volant de sa Bugatti.

La triple couronne est un exploit notoirement difficile à réaliser, notamment car les courses font partie de séries et de disciplines différentes du sport automobile. L'Indy 500 est une manche de la saison d'IndyCar, Le Mans est au calendrier du Championnat du monde d'Endurance (et avant cela du Championnat du monde de voitures de sport), tandis que Monaco est l'un des piliers du calendrier de la F1.

Mais cela n'a pas toujours été le cas. L'Indy 500 comptait également parmi les courses de F1 dans les années 1950, mais la participation était limitée car de nombreux pilotes et constructeurs non américains ne souhaitaient pas se rendre aux États-Unis, où la course se déroulait avec des règles différentes.

À ce jour, Graham Hill est le seul pilote de course de l'Histoire à avoir remporté la triple couronne tant vénérée. Hill a gagné la première de ses cinq victoires au GP de Monaco en 1963 et a gagné l'Indy 500 en 1966 dès sa première tentative.

Le Mans s'est néanmoins révélé un peu plus coriace pour le Britannique. Il a participé à la course d'Endurance chaque année de 1958 à 1966 et son meilleur résultat au cours de cette période a été une deuxième place en 1964. Il avait dû abandonner la course à six autres reprises. Ce n'est qu'en 1972, lors de sa dernière tentative, qu'il a finalement décroché la victoire. Hill avait rejoint l'équipe Matra Sport au moment où sa carrière en F1 touchait à sa fin, aux côtés d'Henri Pescarolo. Le duo a remporté la course avec une avance impressionnante de 11 tours sur la voiture sœur de l'équipe.

Du point de vue des écuries, McLaren est la seule à avoir remporté la triple couronne. En commençant par l'Indy 500, où l'équipe britannique s'est imposée lors des éditions 1972, 1974 et 1976, elle a ensuite remporté la première de ses 15 victoires au GP de Monaco en 1984 avec Alain Prost. Puis elle a décroché sa seule victoire au Mans en 1995, avec JJ Lehto, Yannick Dalmas et Masanori Sekiya au volant d'une McLaren F1 GTR.

Les pilotes actuels qui pourraient remporter la triple couronne

Fernando Alonso n'a jamais caché sa quête de l'illustre triple couronne. Le vainqueur du GP de Monaco 2006 et 2007 a en effet exploré d'autres catégories de la course automobile à la fin des années 2010.

Cela a commencé en 2017 lorsque le pilote McLaren de l'époque a sauté le GP de Monaco pour participer à l'Indy 500. Malgré une bonne performance en début de course, où il n'est pas descendu plus bas que 12e, la course s'est terminée par une déception, son moteur Honda ayant explosé à 21 tours de la fin. Alonso s'est ensuite concentré sur Le Mans en participant à la campagne WEC 2018-19 sous les couleurs de Toyota, avec qui il a remporté le championnat aux côtés de Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima, empochant les deux premiers tiers de la fameuse triple couronne.

Juan-Pablo Montoya aux 500 Miles d'Indianpolis en 2015.

Juan Pablo Montoya est le seul autre pilote actuel à avoir coché les deux premières cases de la triple couronne, et nous pouvons dire qu'il s'en est un peu plus rapproché qu'Alonso. Montoya a remporté les éditions 2000 et 2015 de l'Indy 500, ainsi que le GP de Monaco 2003. Bien que le Colombien ait remporté les 24 Heures du Mans 2021, c'était dans la catégorie LMP2 Pro-Am. L'Hypercar étant la catégorie supérieure, cela signifie qu'il n'a pas remporté la victoire absolue et donc que la sienne ne compte pas pour la triple couronne.

Parmi les pilotes actuels, plusieurs ont remporté une des trois victoires. C'est le cas de Nico Hülkenberg, pilote de l'écurie MoneyGram Haas F1 Team, qui a dominé l'édition 2015 du Mans, aux côtés de ses coéquipiers Nick Tandy et Earl Bamber.

Il y a bien sûr un grand nombre de pilotes de F1 actuels qui ont remporté le GP de Monaco. Parmi ceux qui sont encore en activité, on peut citer Max Verstappen, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo et Sergio Pérez. Mais c'est peut-être Ricciardo qui a le plus de chances de tenter de décrocher la triple couronne. Alors que d'autres ont minimisé leur intérêt pour les courses aux États-Unis, l'Australien aime la culture des courses américaines et il est bien connu qu'il a été courtisé par des équipes d'IndyCar lorsque son avenir en F1 semblait incertain en 2022. Il a également failli participer aux 24 Heures du Mans en 2015, avant que son équipe de l'époque, Red Bull, ne bloque cette opportunité.

Pilotes ayant accompli les deux tiers de la triple couronne

Pilote Vainqueur de l'Indy 500 Vainqueur des 24 Heures du Mans Vainqueur du GP de Monaco de F1 Tazio Nuvolari - 1933 1932 Maurice Trintignant - 1954 1955, 1958 A.J. Foyt 1961, 1964, 1967, 1977 1967 - Bruce McLaren - 1966 1962 Jochen Rindt - (meilleur résultat : 24e en 1967) 1965 1970 Juan-Pablo Montoya 2000, 2015 - (meilleur résultat : 7e en 2018) 2003 Fernando Alonso - (meilleur résultat : 21e en 2020) 2018-19 2006-07

Autres versions de la triple couronne du sport automobile

La triple couronne étant un titre non officiel, sa définition fait l'objet de nombreux débats. Par exemple, Jacques Villeneuve estime qu'elle devrait inclure le Championnat du monde de F1 au lieu de la seule course de Monaco, ce qui correspond d'ailleurs à la définition qu'en faisait Graham Hill lui-même. Si elle était adoptée, ce dernier resterait le seul triple vainqueur à ce jour, tandis que Mike Hawthorn, Phil Hill, Jim Clark, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi et Jacques Villeneuve auraient tous fait les deux tiers du chemin.

La Ferrari 275LM de Jochen Rindt aux 24 Heures du Mans 1965.

Il existe également une triple couronne dédiée aux courses d'Endurance. Celle-ci est attribuée à ceux qui remportent les 24 Heures du Mans, la Rolex 24 à Daytona et les 12 Heures de Sebring au cours de leur carrière. Neuf pilotes détiennent actuellement cette triple couronne un peu à part, et ils seraient dix sans la fameuse photo finish de la course du Mans 1966 où Ken Miles a perdu sa victoire face à Bruce McLaren et Chris Amon.

