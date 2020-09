Racing Point abandonne aussi l'appel sur ses écopes de freins

Depuis l'annonce du retrait de Renault, qui avait lancé l'ensemble de la procédure en déposant plusieurs réclamations sur les écopes de freins de la Racing Point RP20, la durée de vie de la procédure d'appel contre la décision des commissaires condamnant l'écurie de Silverstone à 15 points de retrait au classement constructeurs et 400'000 euros d'amende semblait avoir radicalement diminué.

Ce dimanche, à quelques heures de la course du Grand Prix d'Italie 2020 de F1, c'est l'équipe Racing Point elle-même qui a annoncé qu'elle se retirait de ce processus, par l'intermédiaire d'un court communiqué. "Nous nous félicitons de la résolution à laquelle les équipes sont parvenues, et nous sommes heureux que la FIA ait apporté les clarifications nécessaires sur les règles relatives aux pièces listées et non listées."

"Les commissaires et toutes les parties impliquées dans la procédure d'appel reconnaissent qu'il y avait un manque de clarté dans les règlements et que nous ne les avons pas délibérément enfreints. Maintenant que l'ambiguïté autour des règlements a été levée, nous avons décidé de retirer notre appel dans l'intérêt général du sport."

"Cette question a été une source de distraction pour nous et les autres équipes, mais maintenant nous pouvons, comme tout le monde, nous concentrer uniquement sur ce pour quoi nous sommes tous ici : faire la course et offrir de l'excitation et du divertissement aux millions de fans de F1 du monde entier."

Même si aucune information officielle n'a été donnée en ce sens, ce retrait et surtout les mots employés dans le communiqué laissent penser que Ferrari, qui reste à ce jour la dernière équipe dont l'appel n'a pas été retiré, devrait bientôt suivre, ayant sans doute obtenu les clarifications et les modifications réglementaires voulues.

Lire aussi : Affaire Racing Point : Ferrari pose ses conditions

Cela reste malgré tout à confirmer, même si Mattia Binotto avait ouvert la porte cette semaine. "Nous avons confirmé notre appel de la décision des commissaires lors des derniers Grands Prix", avait expliqué le directeur de Ferrari en conférence de presse. "La raison à cela est que nous sommes pleinement convaincus que ce que Racing Point a fait cette saison n'est pas correct."

"Nous pensons que cela va à l'encontre du principe de notre sport, et que ça ne peut plus se produire à l'avenir. À cet égard, nous demandons de la clarté de la part de la FIA. Si la réglementation est mise en place, ou qu'il y a une directive technique pour l'avenir qui nous permet d'être quasiment certains qu'il sera impossible de copier, nous sommes prêts à retirer notre appel."

