Les évolutions 2021 "gratuites" de Racing Point, AlphaTauri agacent

La faille s'est glissée dans le règlement lors du vote effectué par les équipes sur un large ensemble de mesures permettant de lutter contre les effets consécutifs à la pandémie de COVID-19, parmi lesquelles on trouve un plafond budgétaire plus bas. C'est récemment devenu une source d'inquiétude, surtout après que le potentiel de la Racing Point RP20 est devenu évident.

Dans le cadre du gel d'homologation des composants qui court jusqu'à fin 2021, chaque équipe a reçu deux jetons à déployer sur la zone de la voiture de leur choix. De fait, cela les autorise à régler des problèmes spécifiques avec les voitures actuelles, sans quoi elle feraient face à ceux-ci jusqu'à la fin de la saison 2021.

Les équipes doivent annoncer à la FIA mercredi prochain la manière dont elles veulent utiliser leurs jetons, et elles devront ensuite fournir l'ensemble des détails sur leur plan d'évolutions. Tel que c'est spécifié, si un client utilise une pièce qui a été apportée par son fournisseur contre l'utilisation d'un jeton, ce client doit aussi dépenser un jeton pour adopter la pièce en question.

Cependant, les équipes clientes qui utilisent actuellement des pièces de 2019 peuvent adopter des pièces 2020 sans recourir à l'utilisation de leurs propres jetons. Le Règlement Technique 2021, revu récemment, note que si une équipe "souhaite évoluer vers la spécification 2020 pour la saison 2021, ce changement sera acceptable sans l'utilisation de jetons".

Racing Point utilise actuellement la boîte de vitesses 2019 de Mercedes, et pourra donc adopter la boîte de vitesses 2020 pour l'année prochaine sans utiliser de jetons. Cela s'applique aussi à d'autres éléments tels que la suspension, le système hydraulique, la direction et le système de freins de la Mercedes 2020, qu'Aston Martin pourra utiliser tout en conservant les deux jetons à sa disposition. Bien que Racing Point utiliserait des pièces déjà développées pour la Mercedes 2020, ces changements représenteraient un gain en performance pour l'équipe canadienne en 2021.

AlphaTauri est dans une position similaire et peut aussi échanger sa boîte de vitesses 2019 de Red Bull, ainsi que d'autres éléments, contre leur spécification 2020 actuellement utilisée par l'équipe première.

Les clients Ferrari sans opportunités

Cependant, les clients de Ferrari, Haas et Alfa Romeo, n'ont pas la même opportunité de pouvoir faire une mise à jour significative "gratuite" puisqu'elles utilisent déjà des pièces 2020 fournies par Maranello. Le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, admet qu'il est frustrant de voir un développement si limité sous ce principe de jetons, tandis que d'autres équipes peuvent progresser sans s'en servir.

"Le système de jetons a été mis en place avant le gel complet", explique Binotto. "Je pense qu'il était important d'avoir au moins deux jetons. Il est évident que le système est un compromis dû à la situation consécutive au COVID-19. Nous ne pouvons pas être entièrement satisfaits car si vous regardez où nous en sommes, notre intention serait de développer au maximum, mais nous comprenons ce point de vue, [...] et nous avons jugé qu'il s'agissait d'un acte de responsabilité envers la F1 et les autres équipes. C'est ce que l'on a, nous avons choisi nos jetons."

"Je pense que le seul point sur lequel on débat encore, c'est le fait que nous ne sommes pas entièrement heureux qu'il y ait des équipes qui pourront faire évoluer leur ensemble en passant d'une voiture 2019 à 2020. Je pense que ça serait injuste, car la saison avec deux jetons est similaire pour tout le monde. Nous n'avons que deux jetons, et tout le monde devrait être limité de la même manière."

Le directeur exécutif de Renault, Marcin Budkowski, soutient le système des jetons sur le principe, mais est d'accord avec Binotto concernant les lacunes.

"C'était un mal nécessaire de pouvoir continuer dans cette situation et cela fait partie de la décision de gel pour l'année prochaine", a-t-il déclaré. "Donc, nous sommes satisfaits du système. Nous cherchons encore où les dépenser au mieux. Nous avons encore quelques jours et quelques opportunités entre lesquelles nous devons choisir."

"Mais je soutiendrai également le point de vue de Mattia selon lequel le système a malheureusement quelques défauts. Il y a là une faille qui permettrait à quelques équipes de bénéficier du système, et c'est quelque chose dont nous discutons avec la FIA et les autres équipes, et nous espérons que cela sera réglé."

