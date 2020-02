Racing Point effraie ses rivaux, Pérez confirme "de bons signes"

À écouter plusieurs pilotes du milieu de grille, c'est la monoplace qui fait peur. En s'inspirant fortement de la Mercedes W10 pour concevoir sa F1 2020, Racing Point a créé la sensation autant que la polémique la semaine dernière. Mais l'heure n'est plus au jeu des ressemblances, puisqu'après quatre jours de roulage, ce sont les performances de la RP20 qui ont tendance à confirmer la bonne pioche de l'écurie basée à Silverstone. Il est toujours délicat de tirer des enseignements clairs lors des tests hivernaux, mais le fait est que toutes les indications laissent aujourd'hui penser que Racing Point évoluera cette année parmi les meilleurs du milieu de peloton, a minima.

Outre les commentaires de la concurrence qui vont dans ce sens, les principaux intéressés peinent à masquer une certaine satisfaction. C'était le cas de Sergio Pérez mercredi soir à Barcelone, après avoir bouclé 84 tours supplémentaires au volant de celle que certains ont baptisé la "Mercedes rose". Le Mexicain est visiblement enthousiaste puisqu'interrogé sur la possibilité de piloter actuellement la meilleure monoplace de sa carrière, il n'hésite pas beaucoup : "Je pense que oui".

"Je crois que ça peut être le package le plus solide que j'aie jamais eu dans ma carrière pour débuter la saison", ajoute-t-il. "J'espère qu'à Melbourne, ça s'avérera, mais pour le moment, la voiture fonctionne bien. Je crois qu'il y a de bonnes choses, de bons signes, mais nous avons énormément de travail à faire avant Melbourne. Espérons être préparés du mieux possible."

"Nous n'avons jamais été aussi bien préparés"

À l'aube de sa dixième saison en Formule 1, Sergio Pérez insiste sur la compréhension qu'il doit encore acquérir au sujet de sa nouvelle monture. Néanmoins, il a déjà la conviction de vivre la meilleure intersaison de l'écurie dans laquelle il évolue depuis 2014. "Clairement, je crois que nous n'avons jamais été aussi bien préparés", tranche-t-il. "Nous avions toujours tendance à revenir en deuxième partie de saison. Je pense que ça va être la première fois que nous allons débuter solidement la saison."

Les données qui émergent des essais hivernaux demeurent floues et offrent une perception encore trop imprécise ou incomplète. Certaines laisseraient penser que Racing Point aurait le potentiel pour se rapprocher de Ferrari, une éventualité que Pérez tempère aussitôt. "Les équipes de pointe restent très fortes", rappelle-t-il. "C'est très difficile de savoir où chacun se trouve. D'ici la fin des essais, nous aurons une vision un peu plus large. Mais actuellement, plus on essaie d'analyser les chronos, plus on perd son temps. Il faut attendre les deux prochains jours, voir où en est chacun quand il y aura un peu plus de longs relais. Ce sera alors plus facile de deviner."

Related video