Racing Point sur le gel aéro : gare aux disqualifications !

Pour des raisons de réduction des coûts face à la crise du coronavirus, les écuries de Formule 1 vont utiliser les mêmes monoplaces lors des saisons 2020 et 2021 – ou presque, un système de jetons leur permettant d'effectuer de rares changements entretemps. Par ailleurs, une partie des pièces ne seront gelées qu'à partir du 30 septembre 2020.

Pour Andrew Green, directeur technique de Racing Point, il va s'avérer primordial de s'assurer que seule la spécification homologuée de chaque pièce soit utilisée, et l'équipe basée à Silverstone a constitué un groupe de travail dans cette optique.

"C'est compliqué, sans aucun doute", déclare Green. "C'est incroyablement complexe à gérer, à la fois pour nous et pour la FIA, et cela requiert effectivement des ressources non négligeables. Nous comprenons les raisons de cette règle, et elle est nécessaire. De notre perspective, il nous faut comprendre ce dont nous avons besoin en matière de ressources pour gérer ça. C'est une règle technique et non sportive, donc si nous l'enfreignons, nous serons disqualifiés. C'est une infraction très grave."

"Par conséquent, nous avons une équipe dédiée à la gestion des pièces homologuées, de la première course de cette saison jusqu'à fin 2021. Cela requiert beaucoup de gestion, c'est un tout nouveau sujet pour tout le monde, nous ne l'avons jamais fait auparavant, et nous devons le mettre en œuvre relativement vite. C'est un challenge, mais c'est pareil pour tout le monde, et ça nous convient."

Chez Racing Point, ce sont les ingénieurs initialement censés concevoir et développer ce genre de pièces qui vont être chargés de cette tâche. "C'est davantage le côté mécanique qui est gelé, et parce qu'il est gelé, nous pouvons mettre à contribution ces équipes qui ne conçoivent pas de nouvelles pièces pour la gestion des pièces homologuées."

"Nous sommes vraiment conscients que parce que c'est nouveau, il pourrait être très facile de commettre une infraction par inadvertance. Nous essayons de nous assurer que tous les protocoles soient en place afin de ne pas commettre d'infraction."

Propos recueillis par Adam Cooper