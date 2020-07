Aux pilotes de faire la différence entre Racing Point et McLaren ?

Avant le deuxième round attendu sur le Red Bull Ring, Sergio Pérez a insisté sur le brin de malchance qui a selon lui privé Racing Point d'un podium le week-end dernier. Pour le Mexicain, il s'agit d'un point extrêmement rassurant car la compétitivité de la RP20 n'est pas remise en question, bien qu'elle ait semblé rentrer dans le rang au fil des séances.

"Nous étions compétitifs en qualifications, compétitifs en course", insiste-t-il. "Nous avons été très malchanceux en course, nous nous sommes trompés dans la stratégie et nous avons perdu un possible podium. Et puis Lance [Stroll] a dû abandonner et nous avons perdu des points précieux au championnat. Je m'attends à ce que ce soit très serré entre McLaren et nous. Ce sera très intéressant d'aller sur un circuit différent, la Hongrie étant le prochain. Je ne pense pas que ce sera mieux, mais je suis juste très curieux de voir que notre voiture peut être compétitive sur un autre circuit, voir que ce n'est pas seulement lié au tracé. Ce serait une bonne chose."

Lire aussi : Un sentiment de frustration domine chez Racing Point

Le premier week-end de la saison, tout comme la frustration ressentie après la sixième place de Pérez en course dimanche dernier, ont prouvé à quel point les attentes autour de la future écurie Aston Martin avaient changé. Pour son pilote, ce changement de statut est une évidence. Et la possibilité de lutter davantage aux avant-postes un soulagement ? "Énormément", répond-il. "Tout au long de ma carrière, je pense n'avoir jamais eu l'occasion d'être aussi proche, de me battre ici dès le premier Grand Prix. J'ai hâte et j'espère qu'un podium arrivera bientôt, que nous pourrons en signer quelques-uns avec l'équipe au cours de la saison."

Il n'empêche que dimanche dernier, McLaren a placé ses deux monoplace en excellente position, avec le premier podium de Lando Norris et la cinquième place de Carlos Sainz. Pour Pérez, les deux écuries risquent de se livrer un duel âpre tout au long du championnat, et ce sont les pilotes qui pourraient alors faire la différence.

"La marge est extrêmement serrée", souligne-t-il. "Il suffit d'un demi-dixième pour que ça vous change complètement la vie. Nous avons juste été malchanceux le week-end dernier dans la manière dont les choses se sont déroulées. Ils ont mieux fait fructifier leur week-end que nous. J'espère que nous pourrons inverser les choses ce week-end. Nous étions à leur niveau en qualifications mais ils étaient devant. Je les ai doublés en course, mais c'est très, très serré, et ensuite ils nous ont à nouveau dépassés. C'est très équilibré et ça dépend des pilotes à l'heure actuelle."

L'optimisme du pilote Racing Point s'appuie autant sur le niveau déjà affiché que sur le potentiel encore inexploité de la "Mercedes rose", telle qu'elle a été baptisée par les observateurs en raison de sa très forte inspiration puisée dans la W10 de l'an passé.

"Je pense que les faiblesses de notre voiture se situent à moyenne et basse vitesse, c'est là que nous pouvons progresser le plus", avance Pérez. "À haute vitesse, elle est relativement forte. J'espère que nous avons encore de la marge pour nous améliorer. Cette voiture est nouvelle, alors ce week-end sera vraiment un bon test pour nous. Nous avons déjà des idées de choses à essayer durant le week-end, et nous verrons à quel point nous pouvons progresser par rapport aux autres, car tout le monde va trouver des choses par rapport à la semaine dernière. Je ne crois pas que quelqu'un soit parvenu à maximiser tout le potentiel de son package, alors j'espère que nous franchirons une nouvelle étape."