Wolff : Racing Point est plus rapide que Mercedes dans certains virages

Lance Stroll et Sergio Pérez se sont qualifiés au troisième et quatrième rangs sur la grille en Hongrie, derrière les deux Mercedes W11 de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Les quatre pilotes sont les seuls à avoir pu et voulu prendre le pari d'un envol en mediums (jaunes) pour débuter la course, même s'il paraît probable que la piste soit en réalité humide à 15h10, obligeant l'ensemble de la grille à s'élancer en pneus intermédiaires ou pluie.

Pour Wolff, l'écurie de Silverstone sera une prétendante à la victoire en 2020 et sera "coriace" à battre, même pour le constructeur multiple Champion du monde. "Toutes les plaintes que l'on a entendu l'an passé sur le fait que les plus petites écuries ne sont jamais capables de se battre pour des podiums et des victoires se révèlent absurdes, parce que Racing Point est là, ils sont plus rapides que nous dans certains virages, et c'est un bon défi à relever", a déclaré l'Autrichien à Motorsport.com.

"Je n'ai aucun doute sur le fait que Racing Point va se montrer coriace à battre pour nous également sur certains circuits. Je suis heureux pour Racing Point parce que nous entendions ces dernières années que les plus petites équipes avec les plus petits budgets n'étaient pas capables de se battre aux avant-postes."

"Et voilà, quelqu'un avec une vision et une idée de ce qu'il faut prioriser est parvenu à véritablement faire faire un bond en avant du milieu de peloton vers les top teams. La Racing Point peut se battre pour le podium, si ce n'est pour la victoire au fil de l'année."

Le dernier podium en F1 de la structure de Silverstone, du temps où elle s'appelait encore Force India, remonte au Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018, grâce à Sergio Pérez.