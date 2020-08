Nouvelle réprimande pour Racing Point après le GP d'Espagne

Reconnu coupable d'avoir conçu des écopes de freins de façon illégale, Racing Point a été condamné suite à la réclamation portée par Renault pour le GP de Styrie. Pour les autres courses concernées par des réclamations, les commissaires qui avaient rendu la décision avaient indiqué que les 15 points de pénalité au classement constructeurs et 400'000 euros d'amende suffisaient et qu'une réprimande pouvait être infligée à chaque nouvelle course avec ces écopes.

Pour la quatrième course de suite donc, Racing Point est réprimandé pour ses écopes de freins arrière. Comme lors du GP du 70e Anniversaire, Renault a déposé une réclamation pour la forme, qui a été retirée ensuite quand le délégué technique de la FIA s'est lui-même emparé de l'affaire.

La décision rendue par les commissaires entre les GP de Grande-Bretagne et du 70e Anniversaire a été l'objet d'un appel de trois écuries. Racing Point d'un côté, qui veut prouver son innocence, et Renault et Ferrari de l'autre, qui souhaitent une sanction plus dure et une clarification des tenants et aboutissants de l'affaire.

La décision de la Cour d'Appel Internationale de la FIA sur le dossier n'est pas attendue avant plusieurs semaines au moins et veut donc dire que l'ensemble des résultats de Racing Point à partir du GP de Styrie pourront être remis en cause. L'appel étant suspensif le temps de la procédure, les 15 points de retrait au championnat constructeurs ne s'appliquent pas encore.

