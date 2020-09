Racing Point : "Pérez a été tenu au courant de ce qui se passait"

Le divorce prématuré entre Racing Point et Sergio Pérez, annoncé pour la fin de saison, laisse inévitablement quelques traces. S'il n'a fait part d'aucune animosité envers l'écurie qui deviendra Aston Martin l'an prochain, le pilote mexicain a toutefois déploré le manque de clarté de ses dirigeants ainsi que le fait de ne pas avoir été informé plus tôt du choix de recruter Sebastian Vettel à sa place. Une version des faits qu'Otmar Szafnauer ne valide pas totalement, assurant que Pérez et son entourage étaient informés des négociations avec le quadruple Champion du monde.

"Il en avait une vague idée et il le savait", explique le directeur de Racing Point au micro de Sky Sports. "Nous avons tenu son manager Julian [Jakobi] informé tout au long du processus. Ce n'était pas une décision évidente, et c'est tout à son honneur car il a fait un excellent travail pour nous. Il a été tenu au courant de tout ce qui se passait. Ce que nous ne savions pas, car la décision n'était pas prise, c'était le choix final qui allait être fait. Nous l'avons appris mercredi."

Szafnauer confirme que Racing Point était en discussion avec Vettel depuis "un certain temps", mais que la décision finale de le recruter n'a été entérinée que cette semaine. Mettre Pérez sur la touche n'avait rien de simple, d'autant que le Mexicain disposait encore de deux années de contrat avec l'écurie.

"La décision a été prise il y a deux jours, vraiment", insiste Szafnauer. "La décision finale n'était pas facile. Sergio nous a parfaitement rendu service, c'est un grand compétiteur, un pilote rapide. C'est quelqu'un de fiable le dimanche en course, qui ne fait pas d'erreur et qui rapporte des points. Ce n'était pas simple. Je crois que c'est un compliment fait à Sergio de voir que nous avons dû longtemps réfléchir entre le garder ou prendre un quadruple Champion du monde avec toute l'expérience que possède Sebastian. En fin de compte, avec Aston Martin qui arrive, je crois que c'est la bonne décision de compter sur l'expérience qu'apporte Sebastian, celle d'un top team, ce qu'aspire à être Aston Martin. Je crois que nous avons fait ce qu'il fallait."

De manière évidente, comme Pérez l'avait lui-même reconnu lors de l'apparition des premières rumeurs, Racing Point n'a jamais envisagé un seul instant d'écarter Lance Stroll, qui conserve sa place dans l'écurie détenue par son père Lawrence.

"Lance est avec nous depuis deux ans", rappelle Szafanauer. "C'est un jeune homme de 21 ans et, oui, son père est le propriétaire de l'équipe. Alors quand nous avons étudié un changement de pilote car Sebastian était disponible, c'était… il s'agissait de Checo. Comme je l'ai dit, il a des options dans son contrat, et ces options n'existaient pas pour Lance."