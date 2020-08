Racing Point "sûr à 99%" que Pérez sera au GP d'Espagne

Testé positif au COVID-19 et par conséquent écarté des deux courses de Formule 1 qui viennent d'avoir lieu à Silverstone, Sergio Pérez est désormais en quarantaine depuis une dizaine de jours et attend avec impatience son retour en Grand Prix. Retour qui semble être imminent et pourrait se faire dès ce week-end à Barcelone, d'après les informations données par Racing Point.

"Il semble que le virus soit vraiment de moins en moins présent dans son organisme, d'un dépistage à l'autre", révèle Otmar Szafnauer. "Il en a fait un nouveau [samedi]. Je m'attends à ce que d'ici que nous ayons un résultat, il soit dans la zone négative. Je pense que d'ici Barcelone, il sera de retour dans la voiture. Mais j'essaie de prédire l'avenir, là ! Si cela ne se fait pas, ne me crucifiez pas, car je ne peux pas prédire l'avenir. Mais vu la rapidité à laquelle le virus quitte son organisme, si cela continue à ce rythme, il devrait être guéri d'ici son retour à Barcelone."

C'est Nico Hülkenberg qui a remplacé Pérez au pied levé en Angleterre. S'il a connu un Grand Prix de Grande-Bretagne difficile, se qualifiant 13e et devant faire l'impasse sur la course à cause d'un problème technique, le Grand Prix du 70e Anniversaire s'est bien mieux passé pour lui : l'Allemand a pris la troisième place sur la grille et a longtemps tenu le cinquième rang en course, avant de devoir effectuer un arrêt au stand tardif.

Lorsqu'il lui est demandé si Pérez serait remplacé par Hülkenberg en Espagne dans l'éventualité où il ne pourrait pas courir, Szafnauer répond : "S'il n'était pas dans la voiture, ce serait Nico. J'étais sûr à 99% que Nico serait dans la voiture pour les deux courses de Silverstone, et je suis désormais sûr à 99% que Checo sera dans la voiture pour l'Espagne."

Propos recueillis par Luke Smith