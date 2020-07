Un sentiment de frustration domine chez Racing Point

Éprouver de la déception après une sixième place en course démontre à coup sûr le changement de statut de Racing Point. Avec sa "Mercedes rose" qui a tant fait parler, l'écurie a animé les débats et les discussions en début de week-end avant de rentrer peu à peu dans le rang. Pourtant, l'opportunité était réelle mais le vent a tourné en défaveur de Sergio Pérez quasiment à chaque événement venant perturber le bon déroulement de ce Grand Prix d'Autriche.

Très vite le Mexicain a porté seul sur ses épaules les espoirs de son équipe. Car un peu plus loin dans le peloton, Lance Stroll a connu un départ difficile avant de perdre plusieurs positions puis d'abandonner en raison d'un problème technique sur son unité de puissance, qui est toujours en cours d'investigation. Le pilote et l'équipe ont tout tenté pour modifier les réglages du bloc Mercedes mais il est rapidement devenu évident qu'il fallait mettre pied à terre pour protéger le groupe propulseur.

Pérez, lui, a affiché un solide rythme de course. Sa déception de terminer derrière les McLaren et même derrière la Ferrari de Charles Leclerc paraît légitime. Il a toutefois dû mener sa barque une grande partie du temps avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. La faute à un arrêt au stand qui a mal tourné et qui a vu Racing Point le libérer précipitamment de son emplacement ? On a longtemps cru que l'enquête ouverte par les commissaires concernait cette possible infraction, mais c'est finalement pour une vitesse excessive dans les stands qu'une pénalité de cinq secondes est tombée. Une sanction qui n'a rien changé à sa position finale.

"Nous avons dû nous battre et nous avions un gros rythme", résume Pérez. "La sixième place est une bonne manière de débuter la saison, mais nous aurions pu terminer encore plus haut. Nous avons été malchanceux avec les interventions de la voiture de sécurité, mais c'est facile de dire après la course que nous aurions dû nous arrêter une seconde fois au stand. J'ai dû me défendre face à des pilotes qui avaient des pneus moins usés dans les derniers tours, c'était difficile. C'était cependant une bonne course pour apprendre énormément de choses sur la voiture. L'essentiel est que nous avons un package compétitif et je crois que nous allons pouvoir nous battre pour un autre gros résultat ici le week-end prochain."

S'il se réjouit du spectacle offert "sur tous les plans" par ce premier Grand Prix de la saison, Otmar Szafnauer partage le sentiment mitigé de son pilote tout en notant l'importance des huit points pris grâce à la sixième place de Pérez.

"Après une si longue pause, il était important de débuter la saison avec des points", insiste le directeur de l'écurie. "C'est frustrant de voir un podium nous échapper dans les derniers tours, mais c'était difficile de retenir ces voitures qui disposaient d'un avantage pneumatique. Avec autant de neutralisations par la voiture de sécurité, nous avons eu des décisions difficiles à prendre et nous avons choisi de préserver notre position en piste plutôt que rentrer au stand. Les voitures derrière nous ont en effet eu des arrêts 'gratuits' et ont pu réagir à ce que nous faisions, en rentrant lorsque nous décidions de rester en piste. C'était certainement le cas pour les McLaren et pour Leclerc."