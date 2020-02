Racing Point présente la livrée de la RP20

Pour sa deuxième et dernière saison sous ce nom (puisque l'écurie deviendra Aston Martin dès 2021), Racing Point a organisé sa présentation à Mondsee, en Autriche. La structure, détenue par un consortium d'hommes d'affaires mené par le milliardaire Lawrence Stroll, est parmi les dernières à dévoiler leur livrée pour la campagne 2020 du Championnat du monde de Formule 1, quelques heures après Williams.

Lire aussi : Photos - La Williams FW43 déjà en piste à Barcelone

Première information de taille en terme d'identité visuelle et marketing : exit SportPesa, sponsor titre qui donnait à la monoplace 2019 la couleur bleue de sa robe et qui n'apparaît même plus sur la liste de ses partenaires. Désormais, la structure s'appellera officiellement "BWT Racing Point Formula 1 Team", le sponsor principal de l'écurie depuis 2017 prenant une part encore plus importante de l'exposition médiatique en devenant sponsor titre. La voiture conservera une robe rose et blanche désormais devenue caractéristique.

La Racing Point RP20 sera pilotée par Sergio Pérez et Lance Stroll.

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.