Racing Point aussi rapide que le craignait Haas

Surnommée la "Mercedes rose" pour sa ressemblance avec la Flèche d'Argent de l'an passé, la Racing Point RP20 avait fait forte impression lors des essais hivernaux, avant que la pandémie de COVID-19 ne mette le monde du sport automobile à l'arrêt. Quatre mois plus tard, la Formule 1 est de retour en piste, et Sergio Pérez impressionne avec le troisième chrono des Essais Libres 2 derrière les Mercedes, certes un souffle seulement devant la Ferrari de Sebastian Vettel, la Renault de Daniel Ricciardo et la McLaren de Lando Norris.

"Je pense que l'on peut répartir le peloton en trois groupes : Mercedes, Red Bull et Racing Point, puis Ferrari, McLaren et Renault, et enfin AlphaTauri, [Alfa Romeo] et nous, avec Williams juste derrière", analyse Romain Grosjean à l'issue de la journée. "Je n'ai pas pu regarder les chronos [de Racing Point] en détail, mais on m'a dit que Sergio était au niveau du rythme de Bottas sur le long relais."

"Ils se battent pour le podium, c'est génial pour eux, c'est beau à voir. Ils ont ce partenariat avec Mercedes, et leur voiture est très similaire à la Mercedes, qui est la meilleure du plateau. Tant mieux pour eux. Nous avons un partenariat avec Ferrari. Nous travaillons peut-être un peu différemment, mais je trouve que c'est un très bon modèle. Et c'est bien de voir un peu de diversité, une couleur différente, dans la lutte aux avant-postes."

Kevin Magnussen partage l'opinion de son partenaire : "Je dirais qu'ils sont aussi rapides que nous le craignions. On ne sait jamais en essais s'ils font un run sans carburant pour la gloire, mais ils semblent être au niveau des attentes."

Les pilotes Haas se sont quant à eux classés 15e et 16e des EL2, Magnussen relégué à sept dixièmes de Pérez mais devançant Grosjean de 0"230. "Nous ne sommes pas encore dans le bon wagon", reconnaît le Français, qui a très peu roulé le matin à cause d'une fuite du liquide de freins. "Mais ce n'est que le premier jour et c'est assez serré. Avec quelques centièmes, on peut obtenir une bonne position."

