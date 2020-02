Racing point a pris "un gros risque" en imitant Mercedes

Lors de la première journée d'essais hivernaux à Barcelone, la RP20 de l'écurie Racing Point a énormément fait parler. Et pour cause, sa ressemblance troublante avec la Mercedes W10 de la saison dernière avait de quoi susciter la curiosité. Au terme du roulage inaugural réalisé mercredi par Sergio Pérez, le directeur technique de l'écurie basée à Silverstone est revenu sur l'approche empruntée avec cette nouvelle monture. L'orientation est assumée, et le risque qui va avec également.

"L'inspiration provient de la voiture la plus rapide de l'année dernière", reconnaît sans ambiguïté Andrew Green auprès de Motorsport.com. "C'est de là qu'est venue notre inspiration. Pourquoi ne le ferions-nous pas ? Nous sommes dans une situation où nous utilisons leur boîte de vitesses [2019], nous avons la même unité de puissance, et la boîte est conçue pour aller avec une certaine philosophie aérodynamique."

"Nous avions une voiture qui était en gros septième du championnat. La réglementation a un an de plus, le développement que nous voyions avec la voiture à forte inclinaison n'allait selon moi pas aboutir. Ça valait le coup de prendre un risque. Et c'est un gros risque. Nous avons déchiré ce que nous avions fait avant, nous sommes repartis d'une feuille blanche. Par où fallait-il commencer ? Nous n'allions pas regarder du côté de la monoplace la plus lente de la grille. Nous avons regardé du côté de la plus rapide, et nous sommes partis de là. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, nous perdons une année, mais je ne crois pas que nous allons perdre quoi que ce soit par rapport au fait de ne pas le faire. En ne le faisant pas, le revers de la médaille était bien plus important."

Andrew Green l'assure, Racing Point n'a pas fait bêtement un copier-coller de la Mercedes W10 mais s'est avant tout attaché à comprendre comment elle fonctionnait pour mettre en pratique ce qui avait été observé. "Nous devons avoir confiance dans le fait que l'équipe avait la capacité de comprendre ce que nous faisons, c'est la part de risque", admet-il. "C'est un gros risque. Des données que nous avons vues tout l'hiver avec le développement à Brackley, l'équipe a vraiment fait du bon travail pour essayer de comprendre comment tout cela s'assemble et fonctionne. Nous y avons ajouté notre part, notre côté Racing Point. Jusqu'à présent, ça semble vraiment encourageant."

Ces dernières années, Racing Point (et Force India auparavant) s'est efforcé de ne pas emprunter la même voie que Mercedes sur le plan aérodynamique en dépit des restrictions liées à la boîte de vitesses fournie par l'écurie allemande. "Cela vous pousse dans une certaine direction", assure Andrew Green. "Nous avons résisté pendant plusieurs années pour faire un concept différent tout en utilisant leur matériel, et cette année nous avons eu l'opportunité de le faire. Nous ne l'avions jamais eue auparavant."

La collaboration avec Mercedes sur le plan technique reste strictement limitée au cadre de la réglementation qui régit ce qui peut être partagé entre deux équipes et ce qui ne peut pas l'être. "La suspension est essentiellement faite par Racing Point", précise Green. "Comme l'année dernière, nous utilisons quelques pièces extérieures de Mercedes, ça ne change pas. Certaines d'entre elles sont fournies par Mercedes, des pièces mécaniques, mais le reste est conçu par Racing Point."

Propos recueillis par Adam Cooper

