L'audience sur la légalité de la Racing Point se tient aujourd'hui

Depuis son lancement lors des essais hivernaux, la Racing Point RP20 n'a cessé d'alimenter les débats. La philosophie de conception assumée par l'écurie fut de se rapprocher le plus possible de la Mercedes W10 de 2019. Mais pour un certain nombre de concurrents, ce choix et son résultat en piste ont suscité de la suspicion.

Si la pandémie de COVID-19 a un temps remisé au placard les questionnements autour du design de la monoplace rose, le début de saison en Autriche a été l'occasion de faire prendre à la polémique un tournant plus formel avec plusieurs réclamations officielles déposées auprès des commissaires par Renault sur les écopes de freins de la RP20 suite aux Grands Prix de Styrie, de Hongrie et de Grande-Bretagne.

Depuis la première requête officielle, le département technique de la FIA a ressemblé des pièces et des éléments de preuve pour tenter de démêler le litige portant sur la question de savoir si l'écurie Racing Point a bien conçu elle-même ses écopes de freins, sans recourir à la propriété intellectuelle et/ou à l'aide de Mercedes. Un problème auquel s'ajoute le fait que cette pièce était en 2019 parmi celles qu'une équipe pouvait acheter à une autre en toute légalité, ce que Racing Point avait fait auprès de la marque à l'étoile, mais plus en 2020.

C'est ce mercredi, à partir de 12h30 heure française, que va se tenir l'audience sur les cinq réclamations portées par Renault, face à un panel de commissaires constitué spécialement pour l'occasion afin d'avoir un jugement uniforme et définitif sur la question. Suite aux accusations de l'écurie française ont été convoqués les représentants de Racing Point, de Mercedes et bien évidemment de Renault.

Si Racing Point était reconnu coupable d'une infraction, cela disqualifierait les voitures pour les trois courses concernées et obligerait certainement l'écurie, dans un certain délai, à procéder à la modification de ces pièces. La démarche de Renault, qui s'inscrit également dans un débat plus large sur la relation entre Racing Point et Mercedes mais également l'avenir de la discipline si un tel niveau de "copie" est admis, est soutenue par plusieurs autres constructeurs, à l'image de Ferrari, Red Bull ou McLaren.