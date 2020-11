Racing Point : Sebastian Vettel a besoin "d'un peu d'amour"

Sebastian Vettel rejoindra en 2021 Racing Point qui sera alors rebaptisé Aston Martin, après que son contrat n'a pas été reconduit par la Scuderia Ferrari. L'Allemand connaît depuis plusieurs saisons d'importantes difficultés au sein de l'écurie italienne, multipliant les erreurs inhabituelles en piste et faisant face à un équipier véloce et incarnant l'avenir de la structure, Charles Leclerc.

Pourtant, en dépit de cette forme, le quadruple Champion du monde est vu comme un élément clé pour la croissance d'Aston Martin, à la fois sur le plan technique que sur l'aspect marketing. Selon Andy Green, l'écurie sera capable de développer une voiture qui conviendra mieux à Vettel que la SF1000 de cette saison.

"Je ne sais pas exactement ce qui cause ses problèmes chez Ferrari, nous n'avons pas le privilège d'avoir ce genre d'informations", a déclaré le technicien britannique. "Mais j'ai confiance dans le fait que nous pourrons ramener Seb à son meilleur niveau. Je crois qu'il a besoin d'un peu d'amour, ce qui est probablement quelque chose qu'il n'a pas en ce moment. C'est un multiple Champion du monde, vous n'oubliez pas comment piloter une voiture."

"Et je pense que nous avons la capacité, et avec les outils et les gens que nous avons, de lui donner une monoplace qu'il pourra piloter à nouveau, et dans laquelle il sera à l'aise, et de le placer en bonne position. Remettez son esprit à l'endroit, et alors tout reviendra à nouveau, je suis absolument sûr que nous pouvons le lui permettre. Je suis impatient également, ça va être une période très excitante. Je suis impatient qu'il pose le pied dans l'usine l'année prochaine."

Green a récemment mis en avant le fait que Nico Hülkenberg avait contribué de manière utile au développement de la Racing Point RP20 lorsqu'il a suppléé Sergio Pérez pour les deux courses de Silverstone en août. Le directeur technique de l'équipe a expliqué que l'équipe recherchait et serait ouverte aux retours que pourrait faire Vettel.

