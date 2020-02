Racing Point aurait pu en prendre encore plus de Mercedes

Il est apparu clairement, dès sa présentation lors des essais hivernaux à Barcelone, que la Racing Point RP20 présente des similitudes importantes au niveau du design avec la Mercedes W10 Championne du monde 2019. Des comparaisons ont ainsi été établies avec l'approche de son rival de milieu de grille Haas, qui a pris autant de pièces répertoriées à Ferrari que le permettait le règlement depuis ses débuts en 2016, ce qui a donné lieu à des conceptions d'autos relativement similaires. Mais Andrew Green souligne que Racing Point n'irait pas jusqu'à prendre plus de pièces de Mercedes, ni n'envisagerait de suivre la voie du modèle Haas.

"Nous avons décidé que pour tout ce qui concerne le châssis, qui est un composant non transférable –autrement dit une pièce listée –, il est préférable de garder cela en interne, car tout est lié. Nous voulons garder [les pièces liées au châssis, ndlr] en interne. Ainsi, tous les systèmes de suspension, des éléments de châssis, des bras triangulaires, sont faits par Racing Point parce que tout est lié à un châssis, et le châssis est le nôtre."

"Je pense que nous allons suivre le même modèle de transfert que celui que nous avons maintenant. Je pense que nous continuerons à faire la même chose. C'est logique pour une petite équipe comme la nôtre de faire cela. Ce n'est pas le modèle Haas à part entière. C'est le "Haas Modèle II", et c'est ce qui nous convient."

Pas seulement des éléments Mercedes

Green assume pleinement les choix techniques réalisés par Racing Point pour cette saison 2020 et sait aussi à quel point, au-delà du concept de base, une bonne monoplace est avant tout une auto capable d'évoluer de manière positive et prolongée en cours de saison. "C'est ce que nous pensons être bon", poursuit-il ainsi. "Si nous pouvons prendre certains des composants mécaniques et développer l'aérodynamisme autour, c'est notre force et c'est de cette manière que nous avons fondamentalement conçu les choses."

"Nous n'avons pas d'énormes installations de production", rappelle le directeur technique, qui attend avec impatience la fin des travaux de la toute nouvelle usine high-tech financée par Lawrence Stroll et ses associés pour pouvoir éventuellement envisager un protocole différent sur le traitement de certaines pièces. "Je pense donc que le modèle que nous faisons fonctionne pour nous."

Green a ajouté qu'il était logique pour Racing Point de suivre la philosophie de conception de Mercedes, étant donné que l'équipe utilise la même boîte de vitesses et la même suspension que la marque allemande. "C'était très logique pour nous, en raison du matériel que nous devons utiliser. Essayer d'être performant en tentant de développer une voiture qui adopte une philosophie différente de celle du matériel à disposition représente selon nous une véritable difficulté."

"Je comprends donc pourquoi, si vous êtes une équipe [travaillant avec] Red Bull et que vous obtenez une boîte de vitesses et une suspension de Red Bull, il y a de fortes chances que vous vous tourniez vers une philosophie de type Red Bull pour la compléter, parce que c'est pour cela qu'elle a été conçue", illustre-t-il, faisant référence à d'autres types de collaborations. "Il serait stupide pour moi de penser aller dans une direction différente, parce que je pense que c'est mieux. Il faut comprendre quelle est la philosophie derrière [le concept] et essayer de l'améliorer."

Propos recueillis par Adam Cooper