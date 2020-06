Racing Point va rouler à Silverstone avec sa F1 2020

L'écurie Racing Point va procéder à une journée de tournage le mercredi 17 juin prochain, sur le circuit de Silverstone. Dans le respect de la réglementation, l'écurie va mettre en piste sa RP20 de la saison actuelle, qui sera confiée à Lance Stroll. Le roulage sera donc limité à 100 km avec des pneus de démonstration fournis par Pirelli. Il s'agit de la dernière des deux journées de tournage autorisées dans l'année pour Racing Point, qui en a déjà réalisé une en février à Barcelone.

L'équipe fait un choix différent de Mercedes ou Ferrari, qui ont décidé de reprendre la piste avec des monoplaces de 2018 afin de préparer l'ouverture de la saison en juillet prochain et l'application du protocole sanitaire sans kilométrage limité. Suite à la crise du coronavirus, la Formule 1 a établi un nouveau calendrier européen qui débutera par une double manche en Autriche puis un troisième Grand Prix en Hongrie.

Racing Point fonde de gros espoirs sur cette saison, la dernière avant de représenter Aston Martin à compter de l'année prochaine. L'équipe a fait bonne figure lors des essais hivernaux, tout en créant la polémique en raison d'une monoplace fortement inspirée de la Mercedes W10 de l'an dernier.

"Nous avons vraiment hâte de voir à quel point elle est compétitive", s'impatiente Otmar Szafnauer, directeur de Racing Point, auprès de Motorsport.com. "Je pense que les premiers circuits devraient être bons pour nous, même la Hongrie et Silverstone. Ensuite nous serons de retour à Barcelone, et cet hiver nous semblions bons là-bas. Je pense que ce calendrier devrait être de bon augure pour nous. Nous sommes impatients de voir les performances des voitures et ce que nous pouvons faire sur chacun de ces circuits, afin de trouver la bonne recette et d'optimiser les réglages."

Propos recueillis par Adam Cooper