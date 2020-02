Racing Point évoque des "transferts de technologie" avec Aston Martin

Jordan, Midland, Spyker, Force India, Racing Point… et Aston Martin. La saison prochaine, la structure de Silverstone changera de nom pour pour la cinquième fois en 15 ans et adoptera celui du constructeur britannique qui vient d'être partiellement racheté par un consortium mené par Lawrence Stroll, lui-même propriétaire de l'écurie. Les deux entités vont donc étroitement collaborer.

"Les transferts de technologie iront dans les deux sens", déclare Otmar Szafnauer, directeur d'équipe, pour Motorsport.com. "Je pense que nous transférerons notre technologie de moteur central en F1 vers leurs voitures de route. Nous avons une soufflerie à Brackley que nous n'utilisons pas du tout, ils utilisent une soufflerie à Southampton qui n'est pas aussi pointue que la nôtre. J'imagine que toutes leurs voitures de route passeront par notre soufflerie à Brackley."

Racing Point avait déjà prévu de construire une nouvelle usine sur son site du Northamptonshire, avec l'objectif qu'elle soit opérationnelle lors de la trêve estivale 2021 ; l'arrivée d'Aston Martin semble avoir légèrement retardé et fait évoluer ce projet.

"Je pense que certains de leurs designs et employés rejoindront la nouvelle usine que nous commencerons à construire en avril", poursuit Szafnauer au sujet d'Aston Martin. "Nous aurons une véritable intégration des équipes de design et d'ingénierie à Silverstone, utilisant notre soufflerie. Nous étudions actuellement la taille du bâtiment et son intégration. Il va y avoir des changements, mais il nous faut commencer bientôt si nous voulons conclure d'ici fin 2021. Il ne reste pas beaucoup de temps, il nous faut poser la première pierre lors du premier trimestre de cette année."

Propos recueillis par Alex Kalinauckas