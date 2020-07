Racisme : Abiteboul appelle à la "vigilance" sur les actions de groupe

La Formule 1 a pleinement embrassé la cause de la lutte contre l'injustice raciale suite aux mouvements de protestation qui ont été la conséquence de la mort de George Floyd lors d'une arrestation par la police américaine. Des initiatives institutionnelles ont été lancées, comme la campagne de la discipline "#WeRaceAsOne", alors que Mercedes a été jusqu'à se passer de sa couleur historique, l'argent, pour privilégier une livrée noire tout en annonçant la mise en place d'un programme pour favoriser la diversité au sein de l'entreprise.

Mais avant ces prises de position, c'est Lewis Hamilton qui avait été le premier à réagir aux événements américains, le Britannique se posant pour beaucoup en fer de lance d'une volonté de changement au sein de la discipline reine où il a été le premier pilote de couleur à courir en Grand Prix et l'un des deux seuls avec Pascal Wehrlein depuis 2007. Un combat pour la diversité et contre le racisme, matérialisé, entre autres, par la création d'une commission à l'initiative du sextuple Champion qui va effectuer des recherches sur les causes et solutions liées cette problématique, que Cyril Abiteboul a salué, au micro de Canal+ : "Oui, c’est important comme tout ambassadeur qu’ils prennent la parole à titre individuel sur des causes qui leur tiennent à cœur, en particulier s’ils ont une position crédible sur ces sujets-là et de fait, c’est le cas pour Lewis."

Pour le directeur général de Renault, c'est toutefois avant tout par des mesures concrètes qu'il faut prolonger ces prises de parole. "Nous, c’est là-dessus qu’on veut se concentrer : c’est bien évidemment encourager nos pilotes à titre individuel de prendre la parole là-dessus, et c’est ce que fait aussi quelqu’un comme Daniel Ricciardo, qui a aussi été assez actif sur le sujet, et ensuite c’est d’être vraiment très concentrés sur des actions concrètes, ne pas s’éparpiller sur de la communication."

"Des actions concrètes autour de la discrimination, autour également de tout ce qui peut réellement changer tous ces plafonds de verre qui peuvent exister, toutes ces barrières invisibles qui peuvent exister, notamment dans l’éducation. Que ce soit Renault en tant que groupe ou côté Renault Sport Racing, on a beaucoup d’actions et on va encore développer ça autour de l’éducation, en s’appuyant aussi sur les 30 nationalités qu’il y a dans notre équipe, pour vraiment expliquer ce que c’est que la Formule 1, que cette F1 doit être ouverte à tout le monde, pas uniquement à quelques happy few qui sortent des bonnes universités en Angleterre ou en France, mais extrêmement ouverte. C’est ce qu’on va faire autour de ce programme tourné vers l’éducation, c’est ce qu’on fait aussi avec notre académie de jeunes pilotes qui a vu toute sorte de nationalités défiler et qu’on va bien évidemment continuer de faire."

Aussi quand il lui est demandé s'il est en faveur d'actions collectives symboliques, avec la possibilité évoquée de voir les pilotes poser un genou à terre avant la course du GP d'Autriche, le dirigeant français se montre plus réservé : "Moi je soutiens les actions individuelles. Je pense qu’il faut être vigilant sur les actions de groupe, mais les actions individuelles bien évidemment il faut que ce soit des causes à porter par des ambassadeurs."