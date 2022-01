Räikkönen : Abu Dhabi pourrait être ma dernière course professionnelle

Le Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 a couronné Max Verstappen au terme d'un final complètement fou, mais il marquait aussi la dernière course en Formule 1 d'un autre Champion du monde, Kimi Räikkönen. Le vainqueur de la campagne 2007, détenteur du record du nombre de Grands Prix disputés avec 350 départs, a mis un terme à sa carrière en catégorie reine plus de 20 ans après ses débuts en fanfare chez Sauber.

Peu de temps après avoir annoncé son départ en retraite, en septembre dernier, Räikkönen expliquait qu'il n'avait pas encore envisagé de futures opportunités, souhaitant d'abord passer du temps avec sa famille et s'éloigner du sport automobile. Et lors de son dernier week-end en F1, le Finlandais a admis que la course d'Abu Dhabi pouvait finalement être sa dernière apparition en tant que pilote professionnel.

"Ça pourrait l'être, très facilement", a-t-il indiqué à ce sujet face au micro de Motorsport.com. "Mais d'un autre côté, je pourrais totalement me tromper. C'est pourquoi je n'ai aucun projet. Je ne veux pas en faire parce que, pour la première fois depuis très longtemps, mon emploi du temps ne dicte pas toute ma vie, et celle de ma famille aussi. Je me réjouis donc de cette période."

Selon l'intéressé, son futur pourrait lui réserver "n'importe quoi", l'ancien pilote de F1 étant certain de recevoir plusieurs offres pour courir à nouveau. Mais pour l'heure, le besoin de faire une pause est bien trop important : "Je suis sûr que l'on me proposera de belles choses. Et si quelque chose a du sens, alors pourquoi ne pas le faire ? Mais j'ai d'abord besoin d'avoir un peu de temps libre, bien sûr."

Après avoir quitté la F1 fin 2009 pour deux années sabbatiques, Räikkönen a participé à un certain nombre de rallyes, dont 21 manches du Championnat du monde, et a fait deux apparitions en NASCAR, en 2011. Toutefois, le Finlandais a estimé qu'il ne pouvait pas s'engager dans un programme aussi chargé, étant aujourd'hui dans une situation "complètement différente" par rapport à son précédent congé.

"À cette époque, je faisais des rallyes et si je n'étais pas aussi occupé [qu'en F1], je l'étais énormément malgré tout. Même un rallye demande une grosse semaine [de préparation] parce qu'il faut prendre les notes et toutes ces choses-là. Ensuite, j'ai fait de la NASCAR, quelques essais pour Le Mans, ceci et cela. Aujourd'hui, c'est complètement différent."

"Ce sera bon d'avoir un peu de temps libre à la maison, les enfants ont hâte. Je suis certain que ma femme aussi ! Plus besoin de dire 'je suis ici, je suis là' pour une semaine, disons, et de savoir que l'on doit ensuite repartir. J'ai hâte."